Trump urobil zmeny vo vedení Kennedyho kultúrneho centra, dosadil tam samého seba. Umelci rušia spoluprácu

Svoje zásahy do fungovania tejto erbovej kultúrnej inštitúcie vo Washingtone, známej svojou ikonickou koncertnou sálou a ako centrum umenia a kultúry, Trump zdôvodnil tým, že sa mu „nepáči, čo ukazujú“. Kritizoval najmä predstavenia drag show, ktoré podľa neho „cielene útočia na mládež“.

Avizoval zmenu programovej štruktúry a dodal, že „sa k nám chystajú skvelí profesionáli“. „Budem tomu predsedať a postaráme sa o to, aby to bolo dobré a aby to nebolo woke,“ vyhlásil Trump v pondelok v príhovore z Oválnej pracovne.

Trump v prejave ohlásil víťazstvo a zlatú éru pre USA Video

Jeden z organizátorov štvrtkového protestu – Bennet Shoop zo Školy politického vzdelávania Claudie Jonesovej – uviedol, že Trumpove útoky na drag show sú len zle skrývaným honom na trans ľudí. „Preto tu dnes naozaj musíme byť, ukázať sa a postaviť sa za práva trans ľudí a drag,“ povedala drag queen Brooke.

Obavy prejavili na proteste aj ľudia mimo komunity trans ľudí. „Keď sa despoti snažia prevziať kontrolu, idú po umení. Idú po kultúre. A tým, že to robia, sa pokúšajú zaryť svoje fašistické zuby do krku demokracie,“ uviedol fotograf a performer John Borstel.

Trump pristúpil k avizovaným zásadným zmenám v Centre múzických umení Johna F. Kennedyho v stredu, keď sa dal schváliť za predsedu správnej rady. V tejto funkcii vystriedal Deborah Rutterovú, ktorá na tomto poste pôsobila desať rokov.

Nová správna rada následne rozhodla, že Kennedyho centrum bude dočasne viesť Richard Grenell, ktorý nahradí miliardára a filantropa Davida Rubensteina.

Grenell je bývalým veľvyslancom USA v Nemecku počas prvého Trumpovho funkčného obdobia, momentálne je v Trumpovej administratíve aj vyslancom pre špeciálne úlohy a v mene vlády pomáha pri odstraňovaní následkov nedávnych lesných požiarov v Kalifornii.

Novými členmi správnej rady sa stala aj personálna šéfka Bieleho domu Susie Wilesová, jej námestník Dan Scavino a Usha Vanceová, manželka viceprezidenta USA J. D. Vancea.

Rada má teraz 31 členov. Všetci jej členovia vymenovaní bývalým prezidentom USA Joeom Bidenom, vrátane bývalej tlačovej tajomníčky Bieleho domu Karine Jean-Pierreovej, boli odvolaní.

Deň po tom, čo došlo k zmenám vo vedení Kennedyho centra, tam herečka, režisérka a scenáristka Issa Rae zrušila svoj medzičasom už vypredaný recitál. Uviedla, že postup šéfa Bieleho domu považuje za porušenie hodnôt „inštitúcie, ktorá oslavuje umelcov akéhokoľvek pôvodu“.

Spoluprácu s Kennedyho centrom prerušili aj spisovateľka a producentka Shonda Rhimesová i spevák Ben Folds, ktorý pôsobil ako poradca Národného symfonického orchestra, ktorý má v Kennedyho centre stálu scénu – podobne ako aj Washingtonská národná opera.