Američania pochválili Poľsko. Hegseth označil Varšavu za vzorového spojenca, ktorý výrazne investuje do obrany

Poľsko je vzorovým spojencom v Európe nielen slovami, ale aj činmi. V piatok to vo Varšave povedal americký minister obrany Pete Hegseth po rokovaní so svojím poľským náprotivkom Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom. Ide o jeho prvú bilaterálnu návštevu po nástupe do vedenia Pentagonu, pripomína server onet.pl.