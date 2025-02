Podozrivý z nárazu auta do davu v Mníchove sa priznal k úmyselnému činu

Podozrivý 24-ročný občan Afganistanu, ktorého nemecké médiá identifikovali ako Farhad N., sa pri výsluchu priznal, že úmyselne zrýchlil a vrazil do davu v blízkosti mníchovského námestia Stiglmaierplatz, uviedla Tilmannová, hlavná prokurátorka mníchovského Ústredia pre boj proti extrémizmu a terorizmu (ZET).

Podľa Tilmannovej muž počas výsluchu „uviedol motiváciu“, ktorú by označila za náboženskú. Odmietla prezradiť akékoľvek podrobnosti o jeho vyjadreniach.

Vyšetrovanie dosiaľ neodhalilo žiadne stopy o napojení podozrivého na známe islamistické extrémistické skupiny. Preskúmanie jeho telefónu a účtov na sociálnych sieťach ukázalo, že bol otvorene nábožensky založený a naznačuje islamistický motív útoku, oznámila Tilmannová. Aktívny bol najmä na sieti Instagram, kde zverejňoval príspevky o kulturistike, atletike a vyjadroval aj svoje náboženské presvedčenie.

Tilmannová ako dôkaz možného islamistického motívu uviedla svedectvo policajtov, podľa ktorých podozrivý po útoku kričal „Alláhu akbar“ („Boh je veľký“) v arabčine. Niektorí islamistickí extrémisti využívajú tento výraz ako bojový pokrik – napriek tomu, že v skutočnosti ide o ústrednú náboženskú formulu islamu, ktorú už po stáročia používajú moslimovia po celom svete.

Možný islamistický motív potvrdil aj hovorca polície Guido Limmer. Oznámil tiež, že útok si vyžiadal 36 zranených, pričom dvaja – vrátane dvojročného dievčaťa – sú v kritickom, život ohrozujúcom stave. Ďalších osem osôb je vo vážnom stave.