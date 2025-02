J. D. Vance: Hrozbou pre Európu nie je Rusko či Čína, ale úpadok jej hodnôt (kompletný prejav)

To, o čom chcem dnes hovoriť, sú samozrejme naše spoločné hodnoty. Je skvelé byť späť v Nemecku. Ako ste už počuli, minulý rok som tu bol ako senátor Spojených štátov. Stretol som sa s britským ministrom zahraničia Davidom Lamym a vtipkoval som, že obaja máme teraz iné funkcie ako pred rokom. Teraz je čas, aby všetky naše krajiny, všetci z nás, ktorí máme to šťastie, že nám naši ľudia zverili politickú moc, túto moc využili rozumne na zlepšenie ich životov.

Počas pobytu v Mníchove som strávil nejaký čas aj mimo stien tejto konferencie. Bol som veľmi ohromený pohostinnosťou ľudí, aj keď stále prežívajú včerajší strašný útok. Prvýkrát som bol v Mníchove s manželkou, ktorá je tu dnes so mnou, na súkromnej ceste. Vždy som miloval toto mesto a jeho obyvateľov. Chcem len povedať, že sme veľmi dojatí a naše myšlienky a modlitby smerujú k Mníchovu a všetkým, ktorých sa dotklo toto zlo spôsobené tejto krásnej komunite. Myslíme na vás, modlíme sa za vás a určite vám budeme v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch držať palce.

Dúfam, že toto nebude posledný potlesk, ktorý dnes dostanem. Schádzame sa tu, aby sme diskutovali o bezpečnosti. Bežne myslíme na hrozby našej vonkajšej bezpečnosti – vidím tu mnoho významných vojenských predstaviteľov. No zatiaľ čo administratíva Donalda Trumpa berie bezpečnosť Európy veľmi vážne a verí, že môžeme dospieť k rozumnému riešeniu medzi Ruskom a Ukrajinou, zároveň veríme, že v nasledujúcich rokoch musí Európa urobiť veľký krok vpred a viac sa postarať o vlastnú obranu.

Hrozba, ktorá ma v súvislosti s Európou najviac znepokojuje, nie je Rusko, nie je Čína, ani žiadny iný externý aktér. Najväčšou hrozbou je vnútorný úpadok Európy od jej základných hodnôt, ktoré zdieľa so Spojenými štátmi. Nedávno jeden bývalý európsky komisár vystúpil v televízii a s radosťou oznamoval, že rumunská vláda práve anulovala celé voľby. A varoval, že ak sa veci nebudú vyvíjať podľa plánu, to isté sa môže stať aj v Nemecku.

Takéto ľahkovážne vyhlásenia sú pre americké uši šokujúce. Roky sme počúvali, že všetko, čo financujeme a podporujeme, je v mene našich spoločných demokratických hodnôt. Od politiky voči Ukrajine až po digitálnu cenzúru – všetko je vraj na obranu demokracie. No keď vidíme, ako európske súdy rušia voľby a vysokí predstavitelia pohrozujú, že urobia to isté inde, mali by sme sa pýtať, či sa skutočne držíme dostatočne vysokých štandardov.

A hovorím „my“, pretože verím, že sme na tej istej strane. Musíme viac než len hovoriť o demokratických hodnotách – musíme ich aj žiť.

Počas studenej vojny bola na jednej strane demokracia a na druhej tyrania. Tí, ktorí cenzurovali disidentov, zatvárali kostoly a rušili voľby, neboli tí dobrí. A našťastie prehrali. Prehrali, pretože neuznávali výnimočné požehnania slobody – slobodu experimentovať, robiť chyby, inovovať, budovať. Nemôžete prikázať inovácie, rovnako ako nemôžete ľuďom prikázať, čo si majú myslieť alebo čomu veriť.

No keď sa dnes pozerám na Európu, nie je mi vždy jasné, čo sa stalo s víťazmi Studenej vojny. V Bruseli komisári EÚ varujú občanov, že plánujú vypínať sociálne siete počas občianskych nepokojov, ak tam zaznamenajú „nenávistný obsah“. V Nemecku polícia robí razie u občanov, ktorí sa na internete dopustili údajne antifeministických komentárov.

V Švédsku bol nedávno kresťanský aktivista odsúdený za účasť na pálení Koránu, čo viedlo k vražde jeho priateľa. Sudca v jeho prípade uviedol, že švédske zákony na ochranu slobody prejavu v skutočnosti „neposkytujú voľnú ruku na vyjadrenie bez rizika, že urazíte skupinu s určitým presvedčením.“

V Británii bol Adam Smith-Connor, 51-ročný fyzioterapeut a armádny veterán, obvinený zo „zločinu“ státia 50 metrov od potratovej kliniky a tichej modlitby počas troch minút. Neobťažoval nikoho, neinteragoval s nikým – iba sa ticho modlil sám za seba.

Britská vláda ho napriek tomu uznala vinným a nariadila mu zaplatiť tisíce libier za porušenie nového zákona o ochranných zónach, ktorý kriminalizuje tichú modlitbu a iné akcie v blízkosti potratových zariadení.

Nejde o ojedinelý prípad. Len pred pár mesiacmi škótska vláda začala rozposielať varovné listy občanom, ktorých domovy sa nachádzajú v takzvaných „zónach bezpečného prístupu“, kde im pripomenuli, že aj súkromná modlitba môže byť porušením zákona.

A to nás privádza späť do Mníchova, kde organizátori tejto konferencie zakázali účasť zákonodarcov z populistických strán, či už zľava alebo sprava.

Prezident Trump jasne povedal, že verí, že naši európski spojenci musia prevziať väčšiu zodpovednosť za budúcnosť tohto kontinentu. Nemôžeme stále hovoriť len o tom, pred čím sa bránime – musíme sa tiež pýtať, čo vlastne bránime.

Najväčšou výzvou dneška je masová migrácia. Dnes v Nemecku žije historicky najvyšší podiel prisťahovalcov a ich počet stále rastie. To isté platí pre USA.

Demokracia spočíva na posvätnom princípe, že hlas ľudu má význam. Nemôžeme sa báť počúvať našich občanov – ani keď nesúhlasia s vedením krajiny.