Hegseth za pár dní zmenil rétoriku. Najprv „USA nikam neodchádzajú“, potom v Európe americkí vojaci „nebudú večne“

Hegseth pricestoval do Poľska v rámci svojej prvej cesty do Európy vo funkcii dôležitého predstaviteľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane nalieha na členov NATO, aby zvýšili svoje vojenské výdavky.

Poľsko, ktoré susedí s Ruskom aj Ukrajinou, Hegseth označil za „vzorového spojenca“ v oblasti výdavkov krajiny na obranu. Varšava plánuje v tomto roku vynaložiť na obranu 4,7 percenta svojho hrubého domáceho produktu. Je to výrazne nad súčasnou minimálne požadovanou úrovňou aliancie, ktorá je dve percentá.

Ruská vojenská technika skočila pri Kramatorsku v plameňoch Video

Poľský minister obrany konštatoval, že súčasná kapacita výroby zbraní v Európe „nestačí“. „Európa sa musí zobudiť. Európa musí investovať do zbrojárskeho priemyslu.“ povedal Kosiniak-Kamysz.

Hegsethove piatkové vyjadrenia sú v rozpore s tým, čo tvrdil ešte v utorok tento týždeň. Na rokovaní Ramsteinskej skupiny v Mníchove potvrdil, že Spojené štáty „nikam neodchádzajú“, budú sa aj naďalej angažovať v európskej bezpečnosti a budú tiež ďalej podporovať Ukrajinu. USA ale zároveň podotkli, že už nebudú tolerovať „nevyvážené vzťahy“ v rámci Severoatlantickej aliancie a že očakávajú, že Európa poskytne „drvivú“ časť budúcej pomoci napadnutej krajine.

Čítajte viac Trumpov viceprezident Vance: Sloboda slova v Európe je na ústupe. Nemôžeme sa báť počúvať ľudí, ani keď nesúhlasia s vedením krajiny

Americký minister tiež vyhlásil, že Európa musí urýchlene zvýšiť výdavky na svoju obranu. „Európsky kontinent si zaslúži byť oslobodený od akejkoľvek agresie, no mali by to byť práve krajiny v ňom, ktoré najviac investujú“ do jeho obrany, povedal Hegseth.

„Naliehavosť tejto situácie vyžaduje, aby sa priatelia rozprávali s priateľmi o spôsobilostiach, o vedení, o posilnení, o rozdelení bremena,“ uviedol Hegseth.

Dron zasiahol sarkofág reaktoru v Černobyle Video

Zopakoval požiadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby krajiny NATO zvýšili výdavky na obranu na hodnotu päť percent HDP, čo je viac ako dvojnásobok súčasného stavu. Málokto v Európe tento cieľ považuje za splniteľný, pripomína AFP.

Pri otázkach na ozbrojený konflikt na Ukrajine rovnako iba zopakoval Trumpov zámer urýchlene ukončiť túto vojnu. „Nebudeme posielať americké jednotky na Ukrajinu,“ dodal Hegseth.