Jedného Američana Rusi pustili, ďalšieho pár dní na to na Vnukove zatkli

„Muž priletel z Istanbulu. Pri colnej kontrole jeden z jeho kufrov označil služobný ovčiak,“ uviedla ruská federálna colná služba, podľa ktorej úrady mužov podozrievajú z pašovania „značného množstva omamných látok“. Jeho meno neoznámili. Colná služba uviedla, že muža zadržala v piatok 7. februára. Podľa agentúry TASS zatknutý tvrdil, že mu dražé predpísal lekár v USA.

O zadržaní Američana informoval najprv telegramový kanál Mash, ktorý má blízko k ruským bezpečnostným zložkám, poznamenal web Meduza. Podľa tohto kanála sa u Američana našlo pol kilogramu marihuany ukrytej v želé.

Mash uviedol, že muža zadržali počas príletu Alexandra Vinnika, ktorého Moskva vymenila tento týždeň s Washingtonom za Američana Marka Fogela, upozornil portál Agentstvo a dodal, že Mash medzitým správu niekoľkokrát opravil: zmienka o Vinnikovi z nej zmizla a dátum zadržania upravil na 7. februára. V súčasnej chvíli na portáli Mash žiadna správa s dnešným dátumom o zadržaní Američana nie je k nájdeniu.

Ak by k zatknutiu skutočne došlo tento týždeň, vytvorilo by to negatívne pozadie pre mierové rokovania medzi Washingtonom a Moskvou ohľadom ruskej vojny proti Ukrajine, podotklo Agentstvo.

Vinnik, ktorý bol v USA stíhaný za pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomeny bitcoin a vlani sa priznal k jednému obvineniu, sa vrátil do Ruska tento týždeň vo štvrtok v rámci najnovšej výmeny väzňov medzi Spojenými štátmi a Ruskom.

Moskva prepustila Fogela, ktorého ruská polícia zatkla v roku 2021 na moskovskom letisku Šeremeťjevo so 17 gramami konope, ktoré podľa neho bolo určené na lekárske účely. Súd ho neskôr uznal vinným z obchodovania s drogami a poslal ho na 14 rokov do väzenia. Fogel z Ruska odcestoval začiatkom týždňa v sprievode Stevena Witkoffa, zvláštneho splnomocnenca amerického prezidenta.

V posledných rokoch úrady v Rusku zadržali pod rôznymi zámienkami niekoľko západných občanov, predovšetkým Američanov. Washington Moskvu kritizoval, že zatýka rukojemníkov v snahe dosiahnuť oslobodenie ruských agentov chytených na Západe. Zatiaľ najväčšia výmena väzňov od konca studenej vojny medzi Ruskom a Západom sa uskutočnila vlani v auguste.

V januári sa v USA vymenila administratíva a staronový prezident Donald Trump zmenil prístup Washingtonu k ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi, na príkaz ktorého ruské vojská na Ukrajinu vtrhli. Trump opakovane vyhlásil, že chce konflikt čo najrýchlejšie ukončiť a tento týždeň si so šéfom Kremľa telefonoval. Bol to prvý potvrdený priamy kontakt medzi vodcami dvoch najväčších jadrových mocností od chvíle, keď Rusko vo februári 2022 začalo rozsiahlu vojnu proti Ukrajine.