ONLINE: Zelenskyj: Bez podpory USA máme malú šancu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 088 dní Ruská vojenská technika skočila pri Kramatorsku v plameňoch Video

Čítajte viac 1087. deň: Na fronte potvrdili použitie zakázanej chemickej zbrane, vzorky dodala Ukrajina

6:20 Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vrátil k myšlienke, ktorú načrtol v rozhovore pre denník Financial Times: že limity EÚ na rozpočtové deficity (nie viac ako tri percentá HDP) a verejný dlh (nie viac ako 60 percent HDP) sú zastarané a mali by byť revidované vzhľadom na potrebu zvýšiť výdavky na obranu.

„My, Európania, budeme musieť posilniť svoju kolektívnu bezpečnosť a stať sa autonómnejšími. Francúzsko zohrá svoju úlohu pri urýchlení tohto procesu,“ napísal Macron.

Britská stanica BBC doplnila, že Francúzsko je jednou z ôsmich krajín EÚ, ktoré sú ďaleko za hranicami súčasného rozpočtového deficitu a dlhu.

BBC dodala, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii uviedla, že zruší stropy výdavkov pre európske krajiny, aby im umožnila výrazne zvýšiť investície do obrany.

6:00 Pre Ukrajinu by bolo veľmi ťažké prežiť, ak by prišla o vojenskú podporu zo strany Spojených štátov. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s americkou televíziou NBC. Ten sa bude vysielať v nedeľu v relácii Meet the Press. Ruský prezident Vladimir Putin podľa Zelenského nechce rokovať kvôli ukončeniu vojny, ale kvôli prímeriu, ktoré by zrušilo sankcie voči Rusku a umožnilo jeho armáde preskupiť sily.

„Pravdepodobne to bude veľmi, veľmi ťažké. A samozrejme vo všetkých ťažkých situáciách máte šancu,“ povedal Zelenskyj v rozhovore popri Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. „Ale budeme mať malú šancu prežiť bez podpory Spojených štátov. Myslím, že je veľmi dôležitá, rozhodujúca,“ dodal.

Ukrajinský prezident hovoril aj o svojich obavách, že jeho krajina bude v budúcnosti zraniteľná pred ďalšou plnohodnotnou inváziou strany Ruska, ak jej USA nebudú naďalej poskytovať vojenskú podporu.

V Kyjeve i ďalších európskych metropolách vyvolal obavy nedávny telefonát amerického prezidenta Donalda s Putinom, ktorí sa dohodli, že sa v najbližšom čase stretnú.

Čítajte viac J. D. Vance: Najväčšou hrozbou pre Európu nie je Rusko či Čína, ale úpadok jej hodnôt (prepis prejavu)

Kyjev aj európske štáty sa po telefonáte obávajú, že sa Moskva a Washington na podmienkach prímeria na Ukrajine dohodnú bez ich účasti. Podľa európskych politikov by takýto mier nebol trvalý a nahrával by len Rusku.

Rusko Ukrajinu napadlo 24. februára 2022, menšie krajiny sa odvtedy so západnou materiálnou pomocou agresii svojho suseda bránia. Niektoré mestá ako Soledar alebo Bachmut v Doneckej oblasti boli pri ruskej ofenzíve prakticky zrovnané so zemou.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron ubezpečil svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského, že jedine Ukrajinci budú môcť viesť diskusie o trvalom mieri s Ruskom.**

„Pomôžeme im v tomto úsilí,“ napísal Macron v piatok v príspevku na sieti X po telefonáte so Zelenským.

Dodal, že ak americký prezident Donald Trump „skutočne dokáže presvedčiť (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina, aby zastavil agresiu voči Ukrajine, je to skvelá správa,“ ale „o pevnom a trvalom mieri by mali diskutovať Ukrajinci“.