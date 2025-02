Vanceov prejav, v ktorom pokáral Európu, zožal kritiku. Kallasová: Akoby chcel vyvolať roztržku

Prejav amerického viceprezidenta J. D. Vancea na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii znel, ako keby chcel Vance s Európou vyvolať roztržku. Povedala to v piatok šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.

Vanceov prejav kritizovali aj nemecký minister obrany Boris Pistorius či nórsky premiér Jonas Gahr Störe. Americký viceprezident využil svoj prejav na bezpečnostnom fóre na kritiku Európy kvôli údajnému odklonu od slobody slova.

„Keď som tú reč počúvala, prišlo mi to, ako keby chceli vyvolať roztržku. A my s našimi priateľmi nechceme vyvolávať roztržky,“ uviedla v diskusnom paneli na mníchovskej konferencii Kallasová. Dodala, že spojenci by sa mali sústrediť na veľké hrozby, ako je ruská agresia voči Ukrajine.

Vance proti očakávaniam nehovoril vo svojom prejave o Ukrajine, ale venoval ho údajnému ústupu od slobody slova v Európe. Európskych politikov Vance vyzval, aby viac počúvali svojim občanom, ktorí si podľa neho želajú hlavne obmedzenie masovej migrácie. Kritizoval tiež údajné prenasledovanie populistických strán v Európe. Nepriamo podporil pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami Alternatívu pre Nemecko (AfD), označovanú za pravicovo populistickú až krajne pravicovú.

Nemecký minister obrany Pistorius označil vo svojom prejave Vanceovu kritiku za neprijateľnú. "Ak som to pochopil správne, porovnáva situáciu v určitých častiach Európy s tou v autoritárskych oblastiach. To je neprijateľné, "povedal.

Prejav kritizoval tiež nórsky premiér Gahr Störe. Dôkazom, že sloboda slova v Európe panuje, je podľa neho fakt, že Vance mohol svoj prejav preniesť. Kritizoval predovšetkým skutočnosť, že Vance nevyužil svoj prejav, „aby hovoril o niektorých kľúčových bezpečnostných problémoch, ktorým dnes čelíme“. Označil to za „premárnenú šancu“. „To, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Číne, je menej dôležité ako údajná strata slobody slova v Európe? S tým nesúhlasím,“ dodal predseda nórskej vlády.

Tiež bývalý americký veľvyslanec pri NATO Ivo Daalder webu Politico povedal, že to nebol prejav, ktorý by očakával „v 21. storočí a určite nie od amerického viceprezidenta na najdôležitejšej európskej bezpečnostnej konferencii“.