WHO: Alkohol v EÚ by mal obsahovať varovanie pre súvislosť so vznikom rakoviny

Alkohol predávaný v Európskej únii by mal byť označený upozornením, ktoré zdôrazňuje súvislosť medzi jeho konzumáciou a vznikom rakoviny. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) o tom v piatok informovala vo vyhlásení zverejnenom jej kodanskou pobočkou.

Nedávny výskum ukázal, že „je potrebné zvýšiť informovanosť Európanov o súvislosti vzniku rakoviny prsníka a hrubého čreva s konzumáciou alkoholu“, uvádza sa v správe.

Podľa WHO by bolo efektívne zaviesť zdravotné varovania, ktoré by mohli podnietiť diskusiu o rizikách spojených s alkoholom a podporiť prehodnotenie jeho konzumácie viac ako iné typy varovania.

Podľa WHO má uvádzanie upozornení na výrobkoch najväčší dosah a zároveň predstavuje nízke náklady pre vlády.

WHO uviedla, že spotreba alkoholu na obyvateľa bola medzi dospelými v EÚ za rok 2019 dvakrát vyššia ako svetový priemer. Každý 19. dospelý zomrel na príčiny, ktoré možno pripísať alkoholu, a tri z desiatich úmrtí na rakovinu je tiež možné pripísať alkoholu, vysvetlila WHO.

Európania starší ako 15 rokov spotrebovali 9,2 litra čistého alkoholu na obyvateľa, čo výrazne prevyšuje celosvetový priemer 5,5 litra. V Európe zomrie ročne približne 800.000 ľudí na príčiny súvisiace s alkoholom, čo je takmer 2200 osôb denne. Najčastejšou príčinou úmrtí je rakovina, no povedomie verejnosti o jej súvislosti s alkoholom je nízke, uvádza sa v správe.