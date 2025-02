Scholz v Mníchove: Nemecko nikdy nepodporí mier, ktorý by bol Ukrajine nadiktovaný

Nemecko nikdy nepodporí mier, ktorý by bol Ukrajine nadiktovaný. V prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to povedal nemecký kancelár Olaf Scholz. Sľúbil tiež, že Nemecko bude Ukrajinu podporovať tak dlho, ako to bude potrebné, a to aj po tom, ako utíchnu boje. Scholz rovnako odmietol piatkovú kritiku amerického viceprezidenta J. D. Vance na adresu európskej demokracie. Zásahy zvonku do nemeckých volieb a v prospech krajnej pravice označil za neprijateľné.

Ruská vojenská technika skočila pri Kramatorsku v plameňoch Video

Víťazstvo Ruska a zrútenie Ukrajiny by podľa Scholza nepriniesli trvalý mier. Nadiktovaný mier preto Nemecko podľa neho nikdy nepodporí. „Neprijmeme ani žiadne riešenie, ktoré by viedlo k rozdeleniu európskej a americkej bezpečnosti,“ dodal. Spojené štáty Scholz vyzval, aby Ukrajinu, ktorá sa už takmer tri roky bráni rozsiahlej ruskej invázii, podporovali spoločne s Európou.

V mierových rokovaniach sa musí podľa Scholza vždy dbať na „suverénnu nezávislosť“ Ukrajiny, krajine musia tiež zostať vojenské kapacity, aby sa ubránila prípadnému ďalšiemu ruskému útoku.

Čítajte viac Vanceov prejav, v ktorom pokarhal Európu, zožal kritiku. Kallasová: Akoby chcel vyvolať roztržku

V Kyjeve i ďalších európskych metropolách vyvolal obavy nedávny telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Dohodli sa v ňom, že sa stretnú, pravdepodobne v Saudskej Arábii. Kyjev aj európske štáty sa obávajú, že sa Moskva a Washington na mieri na Ukrajine dohodnú bez ich účasti. Podľa európskych politikov by takýto mier nebol trvalý a hral by do kariet len Rusku.

Čítajte viac Trump sa chystá Európe povedať, čo urobí s Ukrajinou. Chcú Rusi Zelenského hlavu?

Svoj prejav na bezpečnostnej konferencii Scholz začal reakciou na piatkovú reč amerického viceprezidenta. Vance sa oproti očakávaniam nevenoval bezpečnosti, ale kritizoval európske demokracie. Podľa neho je v Európe na ústupe sloboda slova a zástancovia iných názorov sú prenasledovaní. Vance tiež nepriamo podporil nemeckú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá je označovaná za pravicovo populistickú až krajne pravicovú.

Čítajte viac J. D. Vance: Najväčšou hrozbou pre Európu nie je Rusko či Čína, ale úpadok jej hodnôt (prepis prejavu)

Scholz Vanceovu kritiku ostro odmietol. Zásahy zvonku do demokratického procesu a v prospech krajnej pravice označil za neprijateľné, nepatrí sa to podľa neho obzvlášť medzi priateľmi a spojencami. Nemecko na budúci týždeň v nedeľu čakajú predčasné parlamentné voľby. AfD by sa po nich mohla stať druhou najsilnejšou stranou v nemeckom Spolkovom sneme. Podľa Scholza z radov AfD však zaznievajú výroky, ktoré zľahčujú zločiny nacizmu. „Preto nemôžeme akceptovať, ak sa zvonku niekto pokúša v prospech tejto strany zasahovať do našej demokracie, našich volieb, našej demokratickej tvorby názoru,“ povedal. „Ako to bude ďalej vyzerať s našou demokraciou, to rozhodneme my,“ dodal.

Nemecké stíhačky Eurofighter striehnu na Rusov nad Pobaltím Video

Vance sa v piatok na okraj konferencie v Mníchove stretol tiež s kandidátkou na kancelárku za AfD Alice Weidelovou, s Scholzom sa naproti tomu nestretol. AfD otvorene podporuje a Scholza kritizuje tiež miliardár Elon Musk, ktorý je blízkym spolupracovníkom amerického prezidenta Trumpa.