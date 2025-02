Žralok odhryzol Kanaďanke obe ruky. Ponorila ich pod hladinu, aby zviera odfotila

Spočítate zuby žralokovi? V morskom akváriu v Antalyi to ide Video

Incident sa stal v letovisku Providenciales, ktoré je súčasťou karibského súostrovia Turks a Caicos, zámorského územia Veľkej Británie. Obeť tam trávila dovolenku s manželom, všíma si portál novinky.cz.

Žena bola len pár metrov od brehu, keď žralok dlhý asi 1,8 metra zaútočil. Manžel bol blízko a žene bežal na pomoc. Žraloka sa snažil zahnať a niekoľkokrát ho udrel. Predátor okolo obete neustále krúžil a uhryzol ju aj do stehna. Žene sa aj napriek tomu podarilo dostať na breh. Návštevníci pláže sa jej snažili pomôcť a zastaviť krvácanie. Záchranári ženu previezli do miestneho zdravotníckeho strediska. Neskôr sa pacientka letecky vrátila do vlasti, kde podstupuje liečbu.

Žralok žene odhryzol jednu ruku v predlaktí a druhú v zápästí. Útočiace zviera sa nepodarilo odchytiť.

Útoky žralokov pri súostroví Turks a Caicos sú podľa miestnych úradov relatívne vzácne. Vlani tam bolo hlásené iba jedno nevyprovokované napadnutie človeka, útok však nebol smrteľný.

Predvlani tam žralok odhryzol nohu 22-ročnej Američanke pri potápaní. Prílet lietadla záchrannej služby vtedy trval šesť hodín.

Žralok belavý žije v plytkých teplých vodách pozdĺž pobrežia, ale vyskytuje sa aj v ústí veľkých riek. Niekedy pláva ďaleko proti prúdu, takže sa objavuje aj hlboko vo vnútrozemí. V dospelosti dosahuje dĺžku až 3,5 metra a váhu okolo 300 kilogramov.