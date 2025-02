Studená sprcha aj vyhlásenie vojny Európe, píšu svetové denníky k Vanceovmu prejavu

Vance napriek očakávaniam nehovoril o Ukrajine, ale prejav venoval údajnému ústupu od slobody slova v Európe. Európskych politikov Vance vyzval, aby viac počúvali svojich občanov, ktorí si podľa neho želajú hlavne obmedzenie masovej migrácie. Kritizoval tiež údajné prenasledovanie populistických strán v Európe. Následne sa stretol tiež s Alicou Weidelovou – kandidátkou na kancelárku za stranu Alternatívu pre Nemecko (AfD), označovanú za pravicovo populistickú až krajne pravicovú. Vanceovo počínanie vyvolalo kritiku viacerých európskych činiteľov.

„Bola to nefiltrovaná dávka trumpizmu,“ napísal v komentári denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s tým, že Vance v prejave spojil kultúrnu vojnu americkej pravice s podporou európskych spojencov. Pre tých, ktorých si na nový americký prístup ešte len zvykajú, išlo o „studenú sprchu“, dodal denník.

Aj podľa amerického denníka The New York Times predstavoval prejav, ktorý v zásade len replikoval Vanceove názory prezentované už dlho na domácej pôde, pre Európu šok. Podpora AfD podľa denníka ukazuje, že „tvrdá protiimigračná politika sa stala priadzou, ktorá pevne spája globálnu mozaiku populistických hnutí“.

Francúzsky Le Monde hodnotí Vanceovo vystúpenie ako „vyhlásenie ideologickej vojny Európe“. Prirovnáva ho k podobne „nepriateľskému“ mníchovskému prejavu ruského prezidenta Vladimira Putina z roku 2007, ktorým ohlásil zámer mocenského návratu Ruska.

Za „chabo skrývanú vyhrážku“ spojencom označil denník The Wall Street Journal pasáž Vanceovho prejavu, v ktorej uviedol, že USA nebudú bezpečnostne, ekonomicky ani z pohľadu energetiky podporovať tie európske krajiny, ktoré nezdieľajú videnie sveta súčasnej americkej administratívy.

Viceprezidentov prejav a stretnutie so šéfkou nemeckej AfD signalizujú širšie plány Trumpovej administratívy pre Európu, mieni britský The Guardian. „Americká pravica pod Trumpovým vedením chce docieliť (…) vzostup populistických strán, ktoré zdieľajú protiimigračný a izolacionistický svetonázor a ktoré sa pripoja k USA v ich útoku na globalizmus a liberálne hodnoty,“ napísal The Guardian.