Američania sa stretnú s Rusmi, aby pripravili summit Trump - Putin

Vysoko postavení predstavitelia Spojených štátov a Ruska sa na budúci týždeň stretnú v Saudskej Arábii, aby prichystali pôdu pre možný summit prezidentov oboch krajín, ktorý by sa mohol konať už koncom februára. Jeho témou má byť ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine.

S odvolaním sa na svoje zdroje oboznámené so situáciou to napísala agentúra Bloomberg. Kým sa podľa nej očakáva tiež účasť ukrajinských predstaviteľov, tí európski vraj boli odrezaní.

Na podrobnostiach stretnutia a zozname účastníkov sa stále pracuje, ale skupinu budú pravdepodobne tvoriť poradcovia pre národnú bezpečnosť, píše agentúra. Cieľom stretnutia je podľa jej zdroja stanoviť dátum pre summit lídrov krajín pred blížiacim sa pôstnym mesiacom ramadanom. Saudská Arábia pritom pozvala na rokovania do Rijádu amerických, ruských a ukrajinských zástupcov, píše Bloomberg.

Podľa iného nemenovaného činiteľa väčšina európskych predstaviteľov zatiaľ nebola o týchto plánoch informovaná. A hoci sa očakávajú činitelia z Ukrajiny, zdá sa, že ani oni nie sú do príprav plne zasvätení.

V Kyjeve i ďalších európskych metropolách vyvolal obavy nedávny telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Dohodli sa v ňom, že sa stretnú. Podľa šéfa Bieleho domu pravdepodobne práve v Saudskej Arábii, aby rokovali o ukončení vojny na Ukrajine, ktorú Rusko pred tromi rokmi rozpútalo svojou rozsiahlou inváziou.

Kyjev aj európske štáty sa obávajú, že sa Moskva a Washington na mieri na Ukrajine dohodnú bez ich účasti. Podľa európskych politikov by takýto mier nebol trvalý a hral by do kariet len Rusku.

„Ukrajina nikdy neprijme dohody uzavreté za našimi chrbtami bez našej účasti,“ povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. „A rovnaké pravidlo by malo platiť pre celú Európu,“ dodal.