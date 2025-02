Rok od Navaľného smrti: Pri hrobe sa zišli stovky ľudí. Zomrel za demokraciu v Rusku, zodpovedný je Putin, vyhlásila EÚ

Julija Navaľná hovorí o Rusku bez Putina a sľúbila pokračovať v boji svojho mŕtveho muža Video Zdroj: YouTube A. Navaľného

Podľa agentúry DPA polícia umožnila ľuďom prístup na moskovský Borisovský cintorín, aby na Navaľného hrob mohli položiť kvety. Vzdať hold poprednému kritikovi Kremľa prišli tiež niektorí zahraniční diplomati, vrátane americkej veľvyslankyne v Moskve Lynne Tracyovej a veľvyslanca EÚ v Rusku Rolanda Galharaguea.

Foto: SITA/AP Rusko, Alexej Navaľnyj, Moskva, hrob Ľudia kladú kvety na hrob ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného rok po jeho smrti na cintoríne Borisovskoje v Moskve, 16. február 2025.

Vdova po Navaľnom Júlija Navaľná na Instagrame napísala, že za posledný rok nebolo dňa, keď by na svojho muža nemyslela, nesmiala sa s ním, neradila sa s ním či sa s ním neprela. „Veľmi ťa milujem, veľmi mi chýbaš, veľmi sa mi cnie,“ uviedla.

Za smrť môže Putin

Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová si pripomenula prvé výročie od smrti ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Zodpovednosť za jeho smrť pripisuje predovšetkým ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorého zároveň vyzvala na prepustenie všetkých politických väzňov v krajine. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

„Dnes si pripomíname rok od smrti ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, za ktorú nesú konečnú zodpovednosť prezident Putin a ruské orgány,“ uviedla Kallasová vo vyhlásení.

„Zatiaľ čo Rusko zintenzívňuje svoju nezákonnú agresívnu vojnu proti Ukrajine, pokračuje aj vo vnútorných represiách zameraných proti tým, ktorí bojujú za demokraciu,“ zdôraznila Kallasová. Podľa nej Navaľného právnici zostávajú „nespravodlivo uväznení spolu so stovkami politických väzňov“ a ruskú vládu vyzvala na ich okamžité prepustenie.

Zelenskyj: Putinovo Rusko predstavuje súčasný nacizmus Video V deň výročia konca druhej svetovej vojny 8. mája Rusko zaútočilo na Ukrajinu viac ako 50 raketami a viac ako 20 dronmi Šáhid. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že takto sa správajú súčasní nacisti v Moskve. Zdroj: FB V. Zelenského

Šéfka zahraničnej politiky EÚ tvrdí, že Navaľnyj „položil svoj život za slobodné a demokratické Rusko“.

Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 ako 47-ročný v ruskom väzenskom tábore za polárnym kruhom. Tamojšia väzenská služba tvrdila, že mu po prechádzke prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo väzenským zdravotníkom ani privolaným záchranárom.

AFP pripomína, že ruské úrady Navaľného ešte pred jeho smrťou označili za extrémistu a každému, kto sa o ňom alebo jeho protivládnej kampani v Rusku zmieni bez tohto prívlastku, hrozí pokuta alebo až štyri roky väzenia.

Navalného pohrebu sa vlani 1. marca zúčastnili desaťtisíce ľudí, čo bol vzácny prejav vzdoru v krajine, kde akékoľvek pouličné zhromaždenie alebo či dokonca len individuálne verejné prejavy vzdoru často vedú k okamžitému zatknutiu.

V roku 2020 bol Navaľnyj otrávený nervovoparalytickou látkou, z čoho obvinil Kremeľ, ktorý to naopak vždy popieral. Jeho rodina a spojenci docielili to, že bol k liečbe letecky prepravený do Nemecka. O päť mesiacov neskôr sa vrátil do Ruska, kde bol okamžite zatknutý a uväznený na posledné tri roky svojho života.

