Len nie ďalší Mníchov 1938: Západ nesmie zopakovať chybu ako pri Československu, varuje Heusgen

Svet nesmie spadnúť do pasce appeasementu, nefungovalo to v roku 1938 a nebude to fungovať ani teraz. Na záver Mníchovskej bezpečnostnej konferencie to dnes povedal jej šéf Christoph Heusgen. Vojna na Ukrajine a hľadanie spôsobov, ako ju ukončiť, boli hlavnou témou tohtoročného ročníka konferencie, mnoho politikov pritom vyjadrilo obavy, aby sa USA a Rusko nedohodli bez Ukrajiny a Európy. Výzvy, aby Ukrajina nedopadla ako Československo v roku 1938, zazneli hneď niekoľkokrát.

„Nemali by sme spadnúť do pasce appeasementu. Nefungovalo to v roku 1938. Nebude to fungovať ani dnes,“ povedal Heusgen. Odkazoval tak na politiku ústupkov či zmierenia, ktorá viedla k uzavretiu Mníchovskej dohody v roku 1938. Nacistické Nemecko, Francúzsko, Británia a Taliansko sa vtedy bez účasti Československa dohodli, že Adolf Hitler získa rozsiahle československé pohraničie s prevažne nemeckým obyvateľstvom. Ruský prezident Vladimir Putin podľa Heusgena „cíti slabosť“ a „reaguje len na silu“.

Odkaz na Mníchovskú dohodu z roku 1938 a varovanie pred podobným osudom pre Ukrajinu padli na tohtoročnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii hneď niekoľkokrát. Použil ho okrem iného aj český prezident Petr Pavel, ktorý v Mníchove vyzval, aby Ukrajina a Európa boli súčasťou mierových rokovaní o Ukrajine. „Inak by to bola akási ozvena mníchovského ducha, ktorý Československo pozná veľmi dobre. Mám na mysli dohodu o našej krajine bez našej krajiny. Tentoraz o Ukrajine, ale aj o Európe,“ dodal v sobotňajšej rozprave.

Ukrajinu nesmie stretnúť rovnaký osud ako Fínsko

Ukrajinu nesmie po vojne s Ruskom stretnúť rovnaký osud ako Fínsko po druhej svetovej vojne, keď stratilo svoju suverenitu a územnú celistvosť. Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to dnes povedal fínsky prezident Alexander Stubb. Členstvo Ukrajiny v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii podľa neho nesmie byť predmetom mierových rokovaní, rozhodnúť si o ňom musia Ukrajinci. Ukrajina bola hlavnou témou bezpečnostnej konferencie, ktorá sa dnes v bavorskej metropole končí.

„Tri základné otázky sú pre Ukrajincov v hre v tejto vojne: Nezávislosť, suverenita a územná celistvosť,“ povedal Stubb. Dodal, že Fínsko si po druhej svetovej vojne síce uchovalo nezávislosť, stratilo ale suverenitu a nemohlo sa rozhodnúť, do akej organizácie vstúpi. „A stratili sme tiež desať percent nášho územia, vrátane oblasti, kde sa narodili moji starí rodičia a môj otec,“ dodal Stubb. Vyzval, aby Európa zabezpečila, že rovnaký osud nestretne aj Ukrajinu.

V rámci zmluvy, podpísanej po druhej svetovej vojne v roku 1948, fínski lídri pod tlakom Moskvy súhlasili, že sa Fínsko nepripojí k žiadnemu z politických a ekonomických blokov. Pre tento postoj sa vžil termín fínizácie. Do Európskej únie Fínsko vstúpilo až v roku 1995, do Severoatlantickej aliancie dokonca až predvlani, a to v reakcii na rozsiahlu inváziu Ruska na Ukrajinu z februára 2022. V rámci usporiadania po druhej svetovej vojne prišlo Fínsko v prospech Sovietskeho zväzu o Karéliu.

Podľa Stubba teraz nie je moment, kedy by mala Európa prestať Ukrajinu podporovať, práve naopak. „Ukrajina musí do (mierových) rokovaní vstúpiť z pozície sily,“ povedal. V mierových rozhovoroch, ktoré podľa fínskeho prezidenta budú trvať veľmi dlho, potom nemožno rokovať o dvoch veciach: členstve Ukrajiny v EÚ a členstve v NATO.

„O tom musia rozhodnúť sami Ukrajinci,“ povedal Stubb. „Ukrajina bude európska, a nie ruská a za (ruského prezidenta Vladimira) Putina to je veľká prehra už teraz,“ dodal. Kým o členstvo Ukrajiny v EÚ sa už rokuje, členstvo v NATO bude podľa Stubba tiež na stole „v určitej fáze“.

V Kyjeve i ďalších európskych metropolách vyvolal obavy nedávny telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Putinom. Dohodli sa v ňom, že sa stretnú, aby rokovali o ukončení vojny na Ukrajine, ktorú Rusko pred tromi rokmi rozpútalo rozsiahlou inváziou. Agentúra Bloomberg uviedla, že sa vysoko postavení predstavitelia Spojených štátov a Ruska stretnú už na budúci týždeň v Saudskej Arábii, aby pripravili pôdu pre potenciálny summit prezidentov oboch krajín, ktorý by sa mohol konať koncom februára.

Kyjev aj európske štáty sa obávajú, že sa Moskva a Washington na mieri na Ukrajine dohodnú bez ich účasti. Podľa európskych politikov by takýto mier nebol trvalý a vyhovoval len Rusku. Podľa Heusgena, ktorý svojím krátkym prejavom zakončil tohtoročný ročník bezpečnostnej konferencie, by mierová iniciatíva nemala byť prenechaná USA a Rusku. „Mali by sme si prestať sťažovať, že sme boli odsunutí na vedľajšiu koľaj, ale prísť k rokovaciemu stolu s konkrétnymi nápadmi a prísľubmi výdavkov,“ dodal s tým, že je to jediný spôsob, ako miesto pri rokovacom stole dostať. „My Európania potrebujeme mierový plán pre náš kontinent,“ dodal.

Pre Heusgena bol 61. ročník konferencie posledným vo funkcii jej šéfa. Štafetu od neho dnes prejal bývalý nórsky premiér a niekdajší generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Stoltenberg však minulý týždeň oznámil, že sa vracia do nórskej vlády ako minister financií. Kým mu skončí mandát v nórskej vláde, povedú Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu súčasní podpredsedovia Benedikt Franke a Rainer Rudolph.