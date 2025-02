"Otvorím brány pekla", ak sa z Gazy nevrátia všetci zajatci, vyhlásil Netanjahu

Vojaci v Gaze objavili vyše 800 tunelov Video Zdroj: ta3

„Máme spoločnú stratégiu a nemôžeme vždy zdieľať detaily tejto stratégie s verejnosťou, vrátane toho, kedy sa otvoria brány pekla, ako sa to určite stane, ak nebudú prepustení všetci naši rukojemníci až do toho posledného,“ uviedol Netanjahu v spoločnom vyhlásení s najvyšším americkým diplomatom Marcom Rubiom. „Zlikvidujeme vojenskú spôsobilosť Hamasu a jeho politickú vládu v Gaze," konštatoval.

Hamas musí byť zlikvidovaný

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vyhlásil, že militantná skupina Hamas „musí byť zlikvidovaná“. Okrem toho sa lídri venovali aj téme jadrového zbrojenia Iránu či bezpečnostnej situácii Izraela na hraniciach so Sýriou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Hamas nemôže pokračovať ako vojenská či vládna sila… musí byť eliminovaný,“ povedal Rubio na spoločnej tlačovej konferencii s Netanjahuom v Jeruzaleme. „Zlikvidujeme vojenský potenciál Hamasu i jeho politickú vládu v Pásme Gazy,“ potvrdil premiér.

Rubio sprostredkoval aj slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého potrebuje Pásmo Gazy víziu a nie opakovanie „tých istých starých nápadov“, píše AFP.

Premiér po rozhovoroch s Rubiom tiež povedal, že Izrael urobí všetko pre to, aby „zachoval“ prímerie s libanonským militantným hnutím Hizballáh. „Hizballáh musí byť odzbrojený. Izrael by bol radšej, keby túto prácu urobila libanonská armáda, ale nikto by nemal pochybovať o tom, že Izrael urobí to, čo musí, aby presadil dodržiavanie dohody o prímerí a obránil svoju bezpečnosť,“ zdôraznil Netanjahu. „V prípade Libanonu sa naše ciele zhodujú. Silný libanonský štát, ktorý dokáže odzbrojiť Hizballáh,“ potvrdil Rubio.

Foto: Ohad Zwigenberg Marco Rubio a Benjamin Netanjahu Minister zahraničných vecí USA a izraelský pre na tlačovej konferencii v Jeruzaleme 16. februára 2025.

Izraelský predseda vlády počas tlačovej konferencie zároveň vyzdvihol spoluprácu oboch krajín v otázke Iránu. „Izrael a USA stoja bok po boku proti hrozbe zo strany Iránu,“ vyhlásil Netanjahu. Podľa Rubia zároveň nemôže existovať „jadrový Irán“, ktorý by bol imúnny voči tlaku a opatreniam. Minister Irán dokonca označil za „najväčší zdroj nestability v regióne“, uvádza AFP.

Obe krajiny sa počas stretnutia zhodli aj na tom, že budú sledovať vývoj v Sýrii po páde režimu bývalého prezidenta Bašára Asada. Premiér Izraela ale zdôraznil, že krajina bude konať tak, aby zabránila vzniku akejkoľvek potenciálnej hrozby v blízkosti izraelských hraníc.

Zásielka amerických bômb dorazila

Dodávky bômb vyrobených Spojenými štátmi dorazili do Izraela v noci na nedeľu, uviedlo izraelské ministerstvo obrany. Dochádza k tomu v čase, keď šéf americkej diplomacie Marco Rubio absolvuje návštevu krajiny, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Zásielka leteckých bômb, ktorú nedávno povolila vláda USA, bola v noci prijatá a vyložená v Izraeli,“ upresnilo ministerstvo vo vyhlásení odkazujúc na bomby MK 84.

„Dodávka munície, ktorá dorazila do Izraela a ktorú schválila Trumpova administratíva, je veľkým prínosom pre letectvo a IDF (izraelskú armádu). (Zároveň) slúži ako ďalší dôkaz silného spojenectva medzi Izraelom a Spojenými štátmi,“ zdôraznil vo vyhlásení izraelský minister obrany Jisrael Kac.

Administratíva amerického prezidenta vo februári schválila predaj bômb, rakiet a súvisiaceho vybavenia v hodnote viac než 7,4 miliardy dolárov. Predaj bômb „zlepšuje schopnosť Izraela čeliť súčasným a budúcim hrozbám, posilňuje jeho obranu vlasti a slúži ako odstrašujúci prostriedok proti regionálnym hrozbám“, uviedla v tom čase americká Agentúra pre obranno-bezpečnostnú spoluprácu (DSCA).

Úrad bývalého amerického prezidenta Joe Bidena pôvodne zablokoval dodávky bômb pre obavy z úmrtí civilistov počas konfliktu v Pásme Gazy, ktorý sa začal v októbri 2023 a ktorý zastavila dohoda o prímerí z 19. januára, píše AFP. Súčasná administratíva však predaj schválila.