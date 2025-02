Generál Řehka: Rusko priateľskejšie nebude. V hre je aj povinná vojenská služba (+anketa)

O ukončení vojny na Ukrajine, ktorú pred takmer tromi rokmi rozpútalo Rusko, sa v poslednom čase hovorí v súvislosti s aktivitami nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rokovať chce so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Jasné zatiaľ nie je, akú úlohu v rokovaní bude mať Ukrajina a Európa.

Boli by ste za obnovenie povinnej vojenskej služby? Áno, považujem to za potrebné pre obranu štátu Nie, som proti povinnej vojenskej službe Áno, ale iba v obmedzenej alebo dobrovoľnej forme Neviem / nemám na to názor Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno, považujem to za potrebné pre obranu štátu 41,0% Nie, som proti povinnej vojenskej službe 41,0% Áno, ale iba v obmedzenej alebo dobrovoľnej forme 17,9% Neviem / nemám na to názor 0,0%

„Jednoznačne,“ odpovedal Řehka na otázku, či bude potrebné aj po prípadnom ukončení bojov na Ukrajine ďalej zvyšovať obranné kapacity. „Rusko tu zostane. Rusko nebude bezpečnejšie voči nám, nebude priateľskejšie a nebude predvídateľnejšie,“ povedal. Predpokladá navyše, že nebude jednoduché konflikt na Ukrajine vyriešiť tak, aby bola garancia, že sa znovu nerozhorí.

Zaradenie vrtuľníkov Bell Viper do výzbroje AČR Video Video zo slávnostného zaradenia nových bojových vrtuľníkov Bell AH-Z1 Viper do výzbroje Armády Českej republiky 17. augusta 2023. ČR teraz čelí konaniu Europskej komisie, ktorá tvrdí, že vláda Andreja Babiša v roku 2019 obišla smernicu Únie o verejnom obstarávaní. / Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Minister pôdohospodárstva a predseda KDU-ČSL Marek Výborný v rovnakej relácii ČT povedal, že Európa musí byť súčasťou rokovaní o Ukrajine a je jej zodpovednosťou, aby to dokázala. Rozhodne odmietol najmä to, aby sa mier dojednával bez Ukrajiny, ktorá je obeťou agresie. Predseda poslaneckého klubu a podpredseda opozičného hnutia SPD Radim Fiala naproti tomu uviedol, že Európa je slabá a v tejto situácii nie je pre USA partnerom.

Podľa terajších plánov budovania českej armády by do roku 2030 mala mať 30-tisíc vojakov z povolania a 10-tisíc príslušníkov aktívnej zálohy. Teraz je v armáde zhruba 23 600 vojakov a za posledných päť rokov vojakov pribudla zhruba tisícka, upozornil Řehka. Na 37 500 predpokladá podľa neho zvýšenie počtu vojakov z povolania aktualizácia cieľov výstavby armády, ktorá by mala byť schválená v tomto roku. V horizonte zhruba dekády by tak v armáde malo pribudnúť zhruba 14-tisíc ľudí.

Potrebná tak podľa Řehku bude analýza toho, či model malej profesionálnej armády a hŕstky aktívnych záloh je realistický, či na obranné úlohy stačí. Na prvú dobrú to nevychádza, povedal Řehka „Budeme musieť požiadavky obrany zabezpečiť inak, napríklad nejakou novou formou vojenskej služby. Môže byť povinná, môže byť dobrovoľná,“ dodal. Niektoré útvary by potom museli fungovať ako rámcový a bolo by možné ich rýchlo doplniť mobilizáciou, naznačil možný postup.

Kaliňák: Rezort obrany chce kúpiť 12 vrtuľníkov Blackhawk Video Ministerstvo obrany (MO) SR chce kúpiť 12 modernizovaných vrtuľníkov Blackhawk. Uprednostnilo ich pred rovnakým počtom vrtuľníkov Viper. Rezort na ne pred časom dostal ponuku za 150 miliónov eur bez výzbroje. Rezort by mohol rokovať aj o výzbroji pre vrtuľníky Blackhawk, ktoré už SR má. Na tlačovej konferencii pri príležitosti bilancie roka 2024 to vyhlásil minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer).