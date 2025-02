Od opovrhovania vojnou, až po pád z okna: Priatelia ruského speváka neveria, že spáchal samovraždu. Prezradili viac

Ako referuje web The Guardian, vyšetrovali ho za to, čo sa počas uplynulých troch rokov stalo jedným z najzávažnejších trestných činov v dnešnom Rusku – podporu ukrajinskej armády. Podľa správ ruských médií s odvolaním sa na vládne zdroje Strojkin poprosil „návštevu“, aby mohol ísť do kuchyne pre pohár vody. Údajne však následne otvoril okno a spáchal samovraždu. Dole pod blokom objavil jeho telo náhodný okoloidúci.

Ukrajinský veľvyslanec: Bojujeme o právo na existenciu Video Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran hovorí o veľkej ruskej invázii, ktorá trvá už viac ako tisíc dní. Šéf Kremľa Vladimir Putin ju spustil 24. februára 2022. / Zdroj: Ivan Majerský / TV Pravda

Približne desať priateľov, s ktorými The Guardian robil rozhovor, si Strojkina pamätá ako charizmatického a idealistického excentrika. Nikdy neskrýval svoje pohŕdanie ruskou vojnou na Ukrajine, aj keď prehovoriť bolo čoraz nebezpečnejšie.

„Tento idiot (Putin) vyhlásil vojnu svojim vlastným ľuďom, ako aj bratskému národu,“ napísal na sociálnych sieťach v marci 2022, mesiac po začiatku invázie. „Neprajem si jeho smrť. Chcem ho vidieť súdeného a uväzneného."

Čítajte aj Ruský hudobník zahynul, keď vypadol pri policajnej prehliadke z okna

Philip Buckup, blízky priateľ, ktorý poznal Strojkina viac ako 30 rokov, povedal, že „tento človek dokonale rozumie tomu, čo je dobré a čo zlé“. V posledných rokoch Sovietskeho zväzu bol vylúčený z univerzity za účasť na protisovietskej demonštrácii a násilne odvedený do armády.

Buckup povedal, že Strojkin po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu stratil časť svojej pozitivity a iskry. Na sociálnych sieťach a v rozhovoroch s priateľmi hovoril o tom, že sa cítil izolovaný a deprimovaný, a začal piť. Podľa ďalšieho priateľa z Nemecka v určitom momente v roku 2022 uvažoval o úteku do Európy, ale uvedomil si, že možno nebude schopný zabezpečiť si potrebné dokumenty na pobyt.

Oficiálnej verzii o samovražde nechcú jeho priatelia veriť. „Vadim nie je typ človeka, ktorý by to urobil sám, oficiálnej verzii vôbec neverím,“ povedal Buckup, ktorý so Strojkinom naposledy hovoril v januári. „Bol si veľmi istý svojimi názormi, nebál by sa väzenia. Myslím, že policajti ho strčili.“

Foto: Facebook Vadima Strojkina Vadim Strojkin, ruský hudobník, pád z okna