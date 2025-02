Izrael nestiahne vojakov z juhu Libanonu ani po stanovenom termíne

Izraelské jednotky zostanú na piatich "strategických miestach" v Libanone aj po tom, čo v utorok vyprší termín na stiahnutie vojsk zo susednej krajiny v rámci dohody o prímerí medzi Izraelom a militantným proiránskym hnutím Hibzalláh. Oznámila to v pondelok izraelská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hibzalláhom nadobudla účinnosť 27 novembra 2024. V súlade s dohodou má Hizballáh zastaviť vojenské operácie v južnom Libanone. Izrael sa zaviazal stiahnuť svoje jednotky z južného Libanonu a do 60 dní odovzdať kontrolu nad regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN. Podľa pôvodnej dohody sa mal Izrael stiahnuť už pred mesiacom, lehotu však predĺžili do 18. februára.

Izraelská armáda o vojne proti Hizballáhu Video Izraelská armáda (IDF) uviedla video týmito slovami: Naša vojna proti Hizballáhu trvala viac ako 13 mesiacov. Pozrite si, čo sa presne stalo

„Na základe súčasnej situácie necháme dočasne rozmiestnené malé množstvo vojakov na piatich strategických miestach pozdĺž hraníc v Libanone, aby sme mohli naďalej brániť našich obyvateľov a uistiť sa, že neexistuje bezprostredná hrozba,“ povedal hovorca izraelskej armády Nadav Šošani. Zdôraznil, že ide o dočasné opatrenie, „kým libanonské sily nebudú schopné plne implementovať dohodu“.

Podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) sa Libanon v utorok stiahne zo všetkých libanonských pohraničných dedín a miest. Svoje jednotky ponechá v piatich lokalitách, pričom žiadne z týchto stanovíšť sa nenachádza v zastavaných oblastiach Libanonu.

Libanonskí predstavitelia však žiadajú úplné stiahnutie Izraela do utorka, keďže sa nestiahol v januári, ako bolo pôvodne stanovené, píše AFP.

Obe strany – Hizballáh i Izrael – sa navzájom obviňujú, že v plnej miere neplnia svoje záväzky vyplývajúce z dohody o prímerí: podľa Izraela libanonská armáda, ktorá má zabezpečiť dodržiavanie prímeria a zabrániť Hizballáhu v návrate do v oblasti, nepostupuje dostatočne rýchlo. Izrael tiež tvrdí, že Hizballáh sa zatiaľ nestiahol ani do oblasti ležiacej severne od rieky Lítání, ako to bolo dohodnuté.

Libanonský prezident Džúzíf Awn vyzval sprostredkovateľov prímeria, aby vyvinuli tlak na Izrael a do utorka stiahol svoje jednotky z juhu Libanonu.