Armáda zmrzačených: Státisíce Rusov sa vracajú domov bez končatín. Kremeľ vyrába invalidov rýchlejšie než protézy

Vojna Ruska proti Ukrajine, trvajúca skoro tri roky, okrem stoviek tisíc zabitých "obdarila" Rusko aj armádou invalidov. Jej početnosť možno prirovnať k počtu obyvateľov oblastných miest Brjansk či Tver. Ku koncu minulého roka utrpelo 376-tisíc Rusov na fronte ťažké zranenia a stali sa invalidmi, napísal server The Moscow Times s odvolaním sa na správu britského Medzinárodného inštitútu strategických štúdií (IISS).

Ruská armáda od vypuknutia vojny prišla podľa IISS o 783-tisíc vojakov, z toho 172-tisíc prišlo o život a 611-tisíc utrpelo zranenia. Približne 235-tisíc ranených sa môže uzdraviť, ostatní ale boli vo vojne podľa expertov inštitútu zmrzačení.

Osemhodinový boj pri Kursku z pohľadu Ukrajincov Video Na videozázname, ktorý zverejnil ukrajinský 8. pluk síl pre špeciálne operácie, je vidieť veľkú útočnú skupinu údajne severokórejských vojakov, ktorí prechádzajú cez otvorené pole a les, po čom nasledujú zábery boja zblízka.

Denník The New York Times s odvolaním sa na vysokopostaveného, ale nemenovaného ruského predstaviteľa, oboznámeného s problematikou, napísal, že z ťažko zranených vojakov každého druhého postihla amputácia. Podľa The Moscow Times z toho vyplýva, že z vojny sa bez končatiny mohlo vrátiť viac ako 180-tisíc Rusov.

Podobné čísla podľa serveru ku koncu roka 2023 zverejnilo ruské ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktorého námestník Alexej Vovčenko uviedol, že viac ako polovicu prípadov uznanej invalidity u účastníkov bojov, 54 percent, tvoria prípady, keď došlo na amputácie. „Je to naozaj do očí bijúci problém, je to veľa,“ posťažoval sa agentúre TASS. Podľa Vovčenka pätina prípadov pripadá na amputácie horných končatín, čo je tiež „bezprecedentne vysoký podiel“.

Podľa ruského štatistického úradu sa v roku 2023 – novšie údaje doteraz nezverejnil – zvýšil počet invalidov v Rusku o 108-tisíc ľudí. To je rekordný údaj od roku 2005, poznamenal server. Dodal, že prakticky o rovnaký počet sa zvýšil počet poberateľov invalidných dôchodkov, čo predstavuje najväčší prírastok od konca 90. rokov minulého storočia, keď štatistické údaje ovplyvnili veteráni čečenských vojen.

Počet invalidov, ktorí potrebovali technické pomôcky, ku koncu roka 2023 dosiahol rekordnú výšku za 11 rokov, po ktorej sa tieto štatistiky vedú. Celkovo išlo v Rusku o 468-tisíc ľudí, pričom od vypuknutia vojny počet týchto invalidov vzrástol o 42 percent. Vláda pritom v rozpočte počítala s protézami pre 60-tisíc až 70-tisíc invalidov ročne, teda s dvojnásobkom ako pred vojnou, keď sa počítalo s 27-tisíc protézami ročne.

Peniaze poskytnuté na tento účel nestačia a veteráni musia mesiace na protézy čakať, dodal denník s odvolaním sa na líčenie lekárov z jedného z rehabilitačných centier. Niektorí veteráni museli čakať päť mesiacov aj dlhšie, než sa protéz dočkali. Podľa predpisov by malo ísť o záležitosť niekoľkých týždňov, ale protézy jednoducho nie sú dostupné, napísali The Moscow Times.

Server BBC News koncom minulého roka písal, že minimálne 50-tisíc vojakov aj civilistov podľa ukrajinského ministerstva zdravotníctva prišlo počas troch rokov vojny o končatiny.