Dánska premiérka Frederiksenová: Rusko teraz ohrozuje celú Európu

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v pondelok po summite európskych lídrov v Paríži vyhlásila, že Rusko "teraz ohrozuje celú Európu". Varovala tiež pred prímerím, ktoré by nebolo trvalé a ktoré by poskytlo Rusku čas na preskupenie síl a útok na Ukrajinu alebo inú európsku krajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka The Guardian.