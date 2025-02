ONLINE: Briti chcú mať vojakov z EÚ na Ukrajine 'istených' Američanmi. Scholz kriticky: Debaty o ich vyslaní sú predčasné

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 091 dní

6:15 Britský premiér Keir Starmer vyzval Donalda Trumpa, aby poskytol americkú „zálohu“ európskym mierovým silám na Ukrajine, pričom uviedol, že je to jediný spôsob, ako odradiť Rusko od opätovného útoku na krajinu. Výzva britského premiéra na Trumpa prišla po mimoriadnom samite v Paríži, na ktorom si európski lídri vypočuli naliehavé výzvy na výrazné zvýšenie výdavkov na obranu, napísal britský denník The Guardian.

Niektorí lídri na summite – najmä nemecký kancelár Olaf Scholz, v ktorého krajine sú o týždeň voľby – chceli zablokovať akúkoľvek diskusiu o európskej sile, ktorá by pomohla presadiť prímerie na Ukrajine.

Ale Starmer, po tom, čo sa v nedeľu zaviazal k princípu vyslania britských jednotiek, zašiel ešte ďalej, keď trval na tom, že takáto sila je realizovateľná len s podporou USA.

Po trojhodinovom summite podľa The Guardian povedal: „Európa musí zohrať svoju úlohu a som pripravený zvážiť nasadenie britských síl na mieste spolu s ostatnými, ak bude existovať trvalá mierová dohoda, ale musí existovať americká poistka, pretože bezpečnostná záruka USA je jediný spôsob, ako účinne odradiť Rusko od opätovného útoku na Ukrajinu“.

Jeho vyjadrenia sa rovnajú výzve, aby Trump uznal, že nemôže si umyť ruky nad Ukrajinou bez toho, aby to nepoškodilo aj európsku bezpečnosť, uviedol The Guardian.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron hovoril po rokovaní lídrov kľúčových európskych krajín v Paríži s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. Macron to uviedol na sieti X. Zdôraznil, že Ukrajina potrebuje silné bezpečnostné záruky, aby možné prímerie s Ruskom neskončilo ako dohody z Minska, ktoré nedokázali zabrániť ruskej invázii v roku 2022.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pondelkovú schôdzku do Paríža zvolal v reakcii na zámer Spojených štátov rokovať s Ruskom o prímerí na Ukrajine bez Európanov. Jedným z hlavných cieľov summitu bolo preto stanoviť spoločnú pozíciu európskych krajín k Ukrajine. Schôdze sa zúčastnili šéfovia vlád Nemecka, Británie, Dánska, Holandska, Poľska, Talianska či Španielska. Takýto formát rokovaní však vyvolal kritiku niektorých európskych krajín.

Starmer trval na tom, že USA nie sú pripravené opustiť NATO, ale povedal, že otázka rozdelenia bremena v rámci aliancie je naliehavá. „V tejto chvíli si musíme uvedomiť novú éru, v ktorej sa nachádzame, nelipnúť beznádejne na pohodlí z minulosti a prevziať zodpovednosť za našu bezpečnosť a náš kontinent,“ povedal.

Predstavitelia obrany Spojeného kráľovstva tvrdia, že aj keď budú 30 000-členné európske sily nasadené mimo frontovej línie v zabezpečovacej úlohe, budú potrebovať ochranu, vrátane vzdušného krytia a logistiky, ktorú môže poskytnúť iba NATO – konkrétne USA.

Scholz súhlasil so Starmerom, že takáto sila je nemysliteľná bez podpory USA, ale kritizoval rozhovor o mierových jednotkách ako „úplne predčasný“ a v nesprávnom čase na takúto diskusiu. Debata ho „dokonca trochu podráždila“. „Ešte nemáme mier, ale sme uprostred vojny brutálne vedenej Ruskom, ktoré sa posúva vpred bez ohľadov,“ povedal.

Na samite, ktorý nemal za cieľ dospieť k nejakému rozhodnutiu, bol najvýraznejší konsenzus okolo zvyšovania výdavkov na obranu, uviedol The Guardian.

Poľský premiér Donald Tusk povedal: „Nebudeme môcť Ukrajine účinne pomôcť, ak hneď nepodnikneme konkrétne kroky týkajúce sa našej vlastnej obranyschopnosti. Ak Európa, a to je dnešný prípad, nebude schopná čeliť ruskému vojenskému potenciálu, musíme ho okamžite dobehnúť“.

Scholz tiež povedal, že sa chce zamerať na to, ako by Európa mohla odstrániť zvyšovanie výdavkov na obranu z pravidiel fiškálneho dlhu. „Je celkom jasné, že naša pokračujúca a nevyhnutná podpora pre Ukrajinu je možná len vtedy, ak sa rozhodneme financovať ju samostatne,“ povedal. Dodal, že nemecká dlhová brzda by sa nemala vzťahovať na výdavky na obranu nad 2 % a že krajina by mohla mobilizovať ďalších 30 miliárd eur ročne.

6:10 V Rijáde sa v utorok stretnú americký minister zahraničia Marco Rubio a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov, aby rokovali o vojne na Ukrajine a možnej skorej schôdzke prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Zástupcovia Kyjeva na rokovania v Saudskej Arábii, ktoré agentúra AP označuje za najdôležitejšie medzi oboma stranami od začiatku vojny, pozvaní neboli.

Aj preto sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v posledných dňoch nechal opakovane počuť, že jeho krajina, ktorá sa už tri roky bráni ruskej agresii, nemôže uznať akékoľvek dohody „o nás bez nás“. Podobný postoj vyjadrili aj viacerí európski spojenci.

Washingtonská administratíva chce ale podľa svojich doterajších vyjadrení vojnu ukončiť aj za cenu ukrajinských ústupkov, či už ide o vstup krajiny do NATO či získanie späť všetkého okupovaného územia.

Rubiovi budú na utorkovom rokovaní sekundovať poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a splnomocnenec pre Blízky východ Steve Witkoff, Lavrovovi zase zahraničnopolitický poradca Kremľa Jurij Ušakov.