Musk nemá právomoc prijímať vládne rozhodnutia, je iba poradcom Trumpa, vyhlásil Biely dom

„Podobne ako ostatní vysokopostavení poradcovia Bieleho domu, ani pán Musk nemá žiadnu skutočnú alebo formálnu právomoc prijímať vládne rozhodnutia,“ uvádza sa v správe. Podľa Reuters preto Musk môže oficiálne prezidentovi iba radiť a komunikovať jeho kroky.

Video

Najbohatší človek na svete Elon Musk tvrdil, že Ameriky poslala do palestínskej Gazy kondómy za 50 miliónov. V skutočnosti to bola Gaza v Mozambiku a bol to program na boj s HIV. Zdroj: C-SPAN