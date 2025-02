Blanár u Lipavského: toto bolo podľa ministra za čiarou. Vyjadrili sa aj k vyslaniu vojakov na Ukrajinu

Slovensko bude mať zhruba o mesiac či mesiac a pol nového veľvyslanca v Česku. Na tlačovej konferencii po rokovaní s ministrom zahraničia Jánom Lipavským (nestr.) to oznámil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Poďakoval súčasnej veľvyslankyni Ingrid Brockovej za upevňovanie vzťahov. Blanár však uviedol aj príklad toho, čo nazýva zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska.

Minister zahraničia spomenul vyjadrenie českej ministerky obrany Jany Černochovej (ODS) k zákonu o slovenskej televízii. Bolo to podľa neho za čiarou, povedal v Prahe na tlačovej konferencii. Premiér Robert Fico na začiatku februára opäť obvinil ČR z toho, že jej politici a médiá zasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska. Premiér Petr Fiala (ODS) a Lipavský vtedy jeho tvrdenia odmietli.

Blanár ako príklad uviedol vyjadrenie Černochovej v situácii, keď nová vláda a parlament, ktorý vzišiel z minuloročných volieb na Slovensku, menil zákon o slovenskej televízii. „A pani Černochová to komentovala takým spôsobom, že či prejde tento zákon o slovenskej televízii, tak to bude vlastne propagandistický nástroj, parafrázujem, Roberta Fica pre robenie politiky na Slovensku,“ povedal Blanár. Bolo to podľa neho za čiarou. „My tiež nekomentujeme a nebudeme komentovať zákony, ktoré prijíma Česká republika,“ dodal.

Fico? Nezasahujem do záležitostí Slovenska, hovorí šéf českej diplomacie

Lipavský sa na tlačovej konferencii Černochovej zastal. „Bola to ona, ktorá nedávno predniesla výrok ‚Slováci boli vždy najlepší spojenci‘,“ povedal. Spomenul tiež obrannú spoluprácu medzi oboma krajinami.

Česká vláda vlani v marci prerušila česko-slovenské medzivládne konzultácie kvôli rozdielnym názorom na kľúčové témy zahraničnej politiky. Fiala predtým povedal, že na obnovenie konzultácií nie sú ani podmienky, ani dôvod. Príčinou sú terajšie zahraničnopolitické aktivity slovenskej vlády na čele s Ficom, napríklad jeho nedávne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Lipavský dnes povedal, že v tejto chvíli nemá informácie, že by sa medzivládne rokovania pripravovali.

„V Česku máme slobodu slova, čiže, každý môže vyjadrovať svoje rôzne názory, hodnotenia. Úplne rovnako sa vyjadrujeme na adresu USA, Nemecka,“ vyhlásil lipavský v reakcii na vyjadrenia slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko sa podľa neho stáva súčasťou predvolebnej kampane a je zneužívané českými politikmi. Podľa Lipavského je potrebné mať určitú mieru nadhľadu, ak sa to objavuje od ľudí, ktorí nie sú súčasťou vlády a nereprezentujú vládnu politiku.

„Verím, že sme dnes jasne demonštrovali na celom rade otázok praktickej spolupráce, že skutočne na vzťahu medzi Českom a Slovenskom pracujeme, tak sa tým nenechajme znervózňovať,“ dodal.

Vojaci na Ukrajine

Ján Lipavský je zdržanlivý v debatách o vysielaní vojakov na Ukrajinu, keď nie je známe potenciálne mierové usporiadanie či garancia jednotlivých aktérov. Povedal to na tlačovej konferencii po rokovaní so svojím náprotivkom Jurajom Blanárom v Prahe. Diskusiu o vyslaní vojakov ako jednej z foriem bezpečnostných záruk pre Ruskom napadnutú krajinu predchádzali pondelkovému parížskemu summitu viacerých európskych lídrov, zhoda medzi krajinami však zatiaľ nepanuje. Slovensko podobný krok odmietlo.

Práve pondelkové rokovanie v Paríži bolo tiež jednou z tém dnešného rokovania šéfov diplomacií, ako aj bezpečnostnej konferencie v Mníchove, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň. Európski lídri sa v pondelok zhodli okrem iného na potrebe zvýšiť výdavky na obranu.

„Naozaj nechcem špekulovať o nejakom vysielaní vojakov alebo jednotiek na Ukrajinu. Vôbec nevieme, aké potenciálne mierové usporiadanie, aké by boli garancie jednotlivých aktérov. Takže ja som maximálne v tejto zdržanlivej a verejne na túto tému nešpekulujem,“ povedal dnes Lipavský.

„Náš postoj je úplne jasný. Slovensko nevyšle svoje vojská na územie Ukrajiny,“ uviedol Blanár. Následné kroky podľa neho budú závisieť od vývoja diskusie o mieri a o garancii bezpečnostných záruk Ukrajine a ďalším aktérom, čo by podľa ministra mohlo byť zabezpečené z úrovne Bezpečnostnej rady OSN.

Rusko podľa Lipavského vedie proti Európe rôzne sabotáže a informačnú vojnu, je nutné sa tomu vedieť brániť. Ukrajina zároveň podľa ministra potrebuje mať čo najlepšiu východiskovú pozíciu, aby bola silná, dokázala sa brániť, a preto je potrebné ju podporovať vojensky, politicky i humanitárne, myslí si.

Blanár vystúpil v BR OSN, vyzval na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine

Blanár poznamenal, že slovenská zahraničná politika je jasná, čitateľná a suverénna. Konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie, mal by sa riešiť diplomaticky. Slovensko podľa ministra podporuje akékoľvek mierové iniciatívy a mohlo by hostiť prípravné rokovania o mieri, poznamenal.

Britský premiér Keir Starmer v nedeľu večer uviedol, že je pripravený vyslať vojakov na Ukrajinu, ak to bude potrebné. Podobne sa vyjadrilo Švédsko, ktoré vyslanie svojich vojakov po nastolení mieru „nevylučuje“. Naopak poľský premiér Donald Tusk zopakoval, že jeho krajina svojich vojakov na Ukrajinu nevyšle. Spojené štáty dali už skôr najavo, že posielať vojakov na Ukrajinu nemienia. Podľa nemeckého kancelára Olafa Scholze je diskusia v tejto fáze úplne predčasná a nie je na ňu vhodná doba. Podobný postoj podľa agentúr vyjadrili aj španielsky premiér Pedro Sánchez či šéfka talianskej vlády Giorgia Meloniová.

Nový veľvyslanec

„V súčasnosti prebehli všetky diplomatické kroky, ktoré boli potrebné v tejto oblasti. Predpokladám, že nástup nového veľvyslanca v Českej republike bude o nejaký mesiac, mesiac a pol,“ poznamenal Blanár. Brocková sa stala slovenskou veľvyslankyňou v Prahe v októbri 2023, dovtedy bola štátnou tajomníčkou na ministerstve zahraničných vecí.

„Chcem poďakovať našej veľvyslankyni za skvelú prácu, ktorú vykonáva v Českej republike pri upevňovaní našich vzťahov,“ povedal Blanár. Taktiež Lipavský Brockovej poďakoval, rovnako ako českému veľvyslancovi v Bratislave Rudolfovi Jindrákovi. „Pracujú na veľmi intenzívnych, výnimočných, špeciálnych vzťahoch medzi Českou a Slovenskou republikou. Odvádza tú najnáročnejšiu diplomatickú prácu,“ poznamenal. Viac sa k otázke výmeny veľvyslanca vyjadrovať nechcel.

Blanár v Prahe pred oficiálnym prijatím uctil pamiatku obetí streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK). Predvlani 21. decembra tam prišlo o život 14 ľudí, medzi ktorými boli študenti a pedagógovia, 25 ľudí bolo zranených. Blanár spoločne s Lipavským položili kvety k pomníku na námestí Jána Palacha. Minister tiež krátko hovoril s dekankou fakulty Evou Lehečkovou.

Po rokovaní ministri zhliadnu archívy ministerstva zahraničných vecí a podpíšu plán konzultácií medzi ministerstvami na tento a budúci rok, čím podľa slovenského úradu upevnia partnerstvo v konkrétnych oblastiach. Blanár sa popoludní stretne tiež s krajanmi, s Lipavským navštívi Národný pamätník hrdinov heydrichiády.