Aféra s dronmi pre Ukrajinu: český projekt Nemesis je pod paľbou. Fiala zvolal rokovanie ministerstva a organizátorov zbierky

Premiér Petr Fiala (ODS) zvolal na budúci utorok rokovanie ministerstva obrany so zástupcami Skupiny D, ktorá organizuje zbierku na drony pre Ukrajinu v projekte Nemesis. Reaguje tak na informácie médií, ktoré sa v poslednom čase okolo zbierky objavili, informoval dnes ČTK. Je v záujme našej bezpečnosti, aby sa veci, ktoré sa objavili v médiách, vyjasnili, doplnil premiér.

Ukrajinské drony verzus ruský obrnený konvoj. Výsledok... Video Drony 38. brigády ukrajinskej námornej pechoty na bojisku. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany.

Orgány činné v trestnom konaní preverujú podozrenia súvisiace s vývozom dronov z Česka na Ukrajinu. Ide napríklad o možné zneužívanie diplomatických pasov a údajné pašovanie dronov zo strany armády. „V posledných týždňoch sa v médiách objavili najrôznejšie špekulácie týkajúce sa zbierky na drony Nemesis. Keďže iniciatívy na podporu Ukrajiny považujem za dôležité, rozhodol som sa na budúci utorok zvolať rokovanie ministerstva obrany so zástupcami Skupiny D, aby sa veci, ktoré sa objavujú v médiách vyjasnili,“ uviedol Fiala.

Pavel požaduje rýchle prešetrenie

Prezident Petr Pavel požaduje, aby spory o vývoz dronov na Ukrajinu boli rýchlo, transparentne vyšetrené a výsledky zverejnené. Odmieta rokovania zúčastnených strán cez médiá. Povedal to v relácii Českej televízie Otázky Václava Moravca. O kauze bude rokovať s premiérom Petrom Fialou v budúcom týždni. Rokovania s ministerkou obrany Janou Černochovou (obaja ODS) avizoval na ďalší týždeň. Náčelník generálneho štábu Karol Řehka myslí, že vývoz dronov na Ukrajinu v projekte Nemesis, ktorý zaštítil, bol v poriadku a nikto neporušil zákon, povedal v rovnakej relácii.

Ministerka pred týždňom uviedla, že orgány činné v trestnom konaní preverujú podozrenia súvisiace s vývozom dronov z Česka na Ukrajinu. Ide napríklad o možné zneužívanie diplomatických pasov a údajný nelegálny dovoz dronov na Ukrajinu českými vojakmi. Týka sa to práve projektu Nemesis, ktorý organizuje spolok Skupina D.

Čítajte aj Generál Řehka: Rusko priateľskejšie nebude. V hre je aj povinná vojenská služba (+anketa)

Prezident uviedol, že mimoriadna situácia, akou konflikt na Ukrajine je, si žiada mimoriadne opatrenia. „Nevedieme utajené rokovania, nič čo by bolo v rozpore so zákonom, napriek tomu ústavou,“ uviedol Pavel k výrokom ohľadom účasti niektorých svojich spolupracovníkov v kauze.

Hľadanie ciest pomoci Ukrajine na všetkých úrovniach je podľa prezidenta chvályhodné. „Našou snahou je, aby to bolo v maximálnom súlade so zákonmi. Na druhej strane vojna na Ukrajine nie je štandardná situácia, je to mimoriadna situácia, a mimoriadna situácia si občas vyžaduje mimoriadne opatrenia. Hľadáme rôzne cesty, ako Ukrajine pomáhať, na úrovni jednotlivcov, na úrovni organizácií, ale aj štátu,“ uviedol prezident. Doplnil, že organizácie, ktoré sa rôznymi cestami snažia na Ukrajinu dostať materiálnu, ale aj vojenskú pomoc, to nerobia pre vlastné obohatenie. „Vôbec nehovorím, že v rámci týchto aktivít niekde nemôže dôjsť k nejakému správaniu, ktoré bude v rozpore s pravidlami, prípadne so zákonom. V takom prípade treba to vyriešiť, vyšetriť úplne otvorene,“ uviedol. Ak sa podľa neho pochybenia preukážu, bude treba na ne reagovať správnou cestou, či už administratívnou, personálnou, disciplinárnou alebo aj súdnou. Ak ale politici počas vyšetrovania kauzu neustále komentujú, pridávajú špekulácie, robia podľa neho pravý opak toho, ako ich dať priestor nezávislému vyšetrovaniu.

Čítajte aj Česká muničná iniciatíva je majstrovskou ukážkou psychologickej operácie, môže sa zapísať do učebníc

„Ak je čokoľvek, udeľovanie pasov, prípadne obstarávanie dronov zle, nech sa to vyšetrí, to len podporujem. Naopak, budem požadovať, aby to bolo vyšetrené rýchlo, transparentne a aby výsledky boli zverejnené, na druhej strane považujem za absolútne neštandardné a škodlivé, keď sa po oznámení takéhoto podozrenia v čase vyšetrovania neustále do toho prípadu vnášajú nové informácie, špekulácie,“ uviedol a spomenul aj slová ministerky," ako pašovanie". „To poškodzuje dobré meno armády, ministerstva a bohužiaľ aj celej Českej republiky,“ povedal.

Gréhka nechcel komentovať výroky ministerky obrany ani ďalších politikov. Ak je podozrenie, nech sa prešetrí, povedal. Za projektom Nemesis naďalej stojí. „Verím tomu, inak by som nikdy na to nedal svoje meno, že tá vec je dobrá, že je v poriadku, že sa pri tom neporušuje zákon,“ uviedol. Pripustil len „drobné administratívne pochybenia“. Odmietol špekulovať o tom, ako by postupoval, ak by sa našli závažné pochybenia.

Čítajte aj Pavel vetoval novelu zvyšujúcu platy ústavných činiteľov vrátane toho jeho

Pavel sa ohradil proti slovám Černochovej z minulej nedele, že jej nepríde normálne, keď má diplomatický pas jeden zo zakladateľov spolku Ján Veverka. „Získal ho spôsobom, ktorý nie je v poriadku, nie je v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré na rezorte máme,“ dodala. Uviedla, že vec chcela riešiť aj s prezidentom, pretože sa dotýkala tiež veliteľa 601. skupiny generála Miroslava Hofírka. Dostala ale podľa svojich slov informáciu, že „generál robí svoju prácu zrejme pre pána prezidenta v jeho očiach dobre a že pán Hofírek nemá byť nejakým spôsobom personálne jej riešený, čo chcela urobiť“. „Nikdy som nezasahoval do personálnych právomocí, ani ministerka,“ povedal k tomu dnes Pavel. Iba ministerku upozornil na to, že nevidí dôvody, ktoré by mali viesť k odvolaniu, a aby to zvážila. „Nie aby to urobila, či neurobila,“ konštatoval.

Výrok podpredsedu opozičnej SPD Radima Fialu prenesený v súvislosti s kauzou, že z Česka sa s prezidentom s vojenskou minulosťou môže veľmi jednoducho stať vojenská junta, ktorá porušuje zákony a robí to, čo ju napadne, Pavel označil za hraničiaci s trestným činom. „Ak ktokoľvek, a v tomto prípade podpredseda parlamentnej strany, poslanec, šíri správu, že by prezident mohol byť zdrojom vojenského prevratu, je to na hranici poplašnej správy, a teda aj trestného činu,“ uviedol s tým, že vždy dodržiava zákony a ústavu.