Mierová misia európskych vojakov na Ukrajine? Bolo by to skvelé, myslí si Trump

Americký prezident Donald Trump by nebol proti, keby Európania chceli poslať mierové jednotky na Ukrajinu, aby jej tak v prípade mierovej dohody s Ruskom poskytli bezpečnostné garancie. Šéf Bieleho domu to dnes podľa agentúr povedal vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago.

Ruská vojenská technika skočila pri Kramatorsku v plameňoch Video

„Ak to (Európania) chcú urobiť, bolo by to skvelé,“ povedal k prípadnej európskej mierovej misii na Ukrajine. „Nemuseli by sme tam nikoho posielať, pretože sme veľmi ďaleko,“ dodal Trump.

V Európe však ohľadom možnej mierovej misie nepanuje jednota. Svojich vojakov na ňu by boli ochotní poslať Francúzsko, Británia alebo Švédsko, napríklad Poľsko svoju účasť odmieta.

Na otázku týkajúcu sa dnešných rozhovorov medzi americkými a ruskými predstaviteľmi v Rijáde Trump odpovedal, že „rokovania boli veľmi dobré“ a že má „oveľa väčšiu dôveru“, že sa podarí dosiahnuť mierovú dohodu. Tvrdí, že „Rusko chce niečo urobiť, chce zastaviť divoké barbarstvo“. Zopakoval, že vojna na Ukrajine by sa nikdy nezačala, keby bol prezidentom. Mestá na Ukrajine prirovnal k tým v Pásme Gazy.

Ruská armáda inváziu na Ukrajinu začala pred takmer tromi rokmi na rozkaz šéfa Kremľa Vladimira Putina.

Trump dal najavo, že je „veľmi sklamaný“ kvôli výhradám Ukrajiny, že nedostala pozvánku na dnešné rokovanie v Rijáde. Tvrdí, že Ukrajinci majú miesto pri vyjednávacom stole „už tri roky a ešte dlho predtým“. Dodal, že aj nie príliš dobrý vyjednávač konflikt mohol vyriešiť už pred rokmi bez toho, aby stratil územie alebo ľudské životy.