Brazílsky generálny prokurátor obžaloval Bolsonara z účasti na pokuse o prevrat

Generálny prokurátor Paulo Gonet Branco podal na najvyššom súde obžalobu, pričom 69-ročného Bolsonara a jeho vtedajšieho kandidáta na viceprezidenta a tiež bývalého ministra obrany Waltera Bragu Netta obvinil z vedenia „zločineckej organizácie“, ktorej cieľom bolo zvrátiť demokraciu v krajine.

Celkovo bolo obžalovaných osôb 34 vrátane niekoľkých armádnych predstaviteľov, ako napríklad bývalého Bolsonarovho poradcu pre národnú bezpečnosť, generála vo výslužbe Augusta Helena, či bývalého veliteľa námorníctva Almira Garniera Santosa.

Podľa agentúry Reuters je nepravdepodobné, že by bol Bolsonaro vzatý do väzby pred súdnym procesom. Hrozilo by to len v prípade, ak by sa sudca najvyššieho súdu Alexandre de Moraes domnieval, že by sa mohol pokúsiť o útek.

Prokurátor založil svoje rozhodnutie na 884-stranovej správe, ktorú vlani v novembri zverejnila brazílska federálna polícia po takmer dvojročnom vyšetrovaní. Podľa tejto správy si bol Bolsonaro „plne vedomý a aktívne sa zúčastňoval“ na zosnovaní puču s cieľom udržať sa pri moci.

Sprisahanie podľa generálnej prokuratúry zahŕňalo plány na otrávenie súčasného ľavicového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silva, ktorý Bolsonara tesne porazil v prezidentských voľbách koncom roka 2022 a vystriedal ho tak vo funkcii.

Povolebné nepokoje vtedy vyvrcholili 8. januára 2023 vpádom tisícov Bolsonarových stúpencov do prezidentského paláca, budovy Kongresu a najvyššieho súdu.

Bolsonaro dlhodobo všetky obvinenia voči sebe popiera a označuje ich za tzv. hon na čarodejnice zo strany svojich politických oponentov. Jeho právny tím má teraz dva týždne na to, aby reagoval na obvinenia. Dovtedy brazílsky najvyšší súd rozhodne, či obžalobu prijme, čo je však podľa expertov vysoko pravdepodobné.

Bolsonaro by sa rád vrátil do politiky a kandidoval vo voľbách v roku 2026. To mu však znemožňujú rozhodnutia brazílskych súdov, ktoré mu ešte predvlani zakázali pôsobiť v politike nasledujúcich osem rokov po tom, ako bol usvedčený zo zneužitia politických právomocí a neopodstatneného spochybňovania elektronického hlasovacieho systému v krajine.