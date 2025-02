Trump bol ostrý, pritvrdil voči Zelenskému: Konflikt ste mohli vyriešiť pred rokmi, bez straty územia a ľudí

Trump dal najavo, že je „veľmi sklamaný“ kvôli výhradám Ukrajiny, že nedostala pozvánku na rokovanie v Rijáde, kde sa stretli predstavitelia USA a Ruska. Tvrdí, že Ukrajinci majú miesto pri vyjednávacom stole „už tri roky a ešte dlho predtým“. Dodal, že aj nie príliš dobrý vyjednávač konflikt mohol vyriešiť už pred rokmi bez toho, aby stratil územie alebo ľudské životy.

Trump nepravdivo naznačuje, že za ruskú agresiu na Ukrajine môže Kyjev, píšu niektoré americké médiá po tlačovej konferencii, pri ktorej šéf Bieleho domu vyostril svoju kritiku na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Trump okrem iného uviedol, že Ukrajina by mala usporiadať nové voľby, a prišiel s nepodloženým tvrdením, že Zelenskyj je vo svojej krajine veľmi nepopulárny.

„Čo sa týka pána Trumpa, Rusko nie je zodpovedné za vojnu, ktorá devastuje susednú krajinu,“ komentuje slová amerického prezidenta denník The New York Times. „Namiesto toho naznačuje, že za ruskú inváziu môže Ukrajina. Počúvať Trumpove utorkové výmeny s reportérmi o konflikte znamenalo počuť verziu reality, ktorá by bola pre niekoho na Ukrajine úplne cudzia,“ pokračuje denník.

Trump pri svojom vystúpení na Floride odmietol kritiku toho, že Kyjev nemal zástupcu na utorkových americko-ruských rokovaniach v Saudskej Arábii. "Dnes som počul ‚Och, no, neboli sme pozvaní‘. Ako, boli ste tam tri roky. Mali ste to ukončiť… Nemali ste to nikdy začínať, mohli ste sa dohodnúť, "vyhlásil.

Takmer tri roky trvajúcu vojnu začalo Rusko, keď na konci februára 2022 začalo inváziu na východe a severe Ukrajiny. Rusko aj v týchto dňoch pokračuje v snahe dobývať ďalšie ukrajinské územie a ďalej podniká vzdušné útoky hlboko za frontom. Ukrajina sa doteraz invázii bránila aj za výraznej americkej podpory, tú však súčasný šéf Bieleho domu dlhodobo spochybňuje. Neustále hovorí o tom, že vojnu je potrebné ukončiť, jeho predstavy o mierovom usporiadaní však nie sú príliš jasné.

Web Politico označil Trumpovo utorkové vyjadrenie za jeho doteraz najtvrdšiu kritiku na adresu Ukrajiny. Trump vo svojich vyhláseniach nikdy neoznačuje Rusko za agresora a už v minulosti naznačoval, že za vojnu aspoň čiastočne viní Ukrajinu. „Nikdy nemal tú vojnu nechať začať,“ povedal o Zelenskom v jednom rozhovore ešte pred vlaňajšími prezidentskými voľbami v USA.

Teraz svoju kritiku nový šéf Bieleho domu vystupňoval v čase, keď jeho vláda začína rokovania s ruskými predstaviteľmi ohľadom možnej cesty k ukončeniu vojny na Ukrajine. Trumpova administratíva pritom už dala najavo, že Ukrajina sa podľa nej bude musieť zmieriť s územnými stratami a nemôže počítať s členstvom v NATO. Nové Trumpove slová podľa spravodajského webu Axios len prehĺbia obavy spojencov Kyjeva, že Washington sa pred možným vyjednávaním o mieri pridáva na stranu Moskvy.

Prispievajú k tomu aj vyjadrenia ohľadom konania nových volieb na Ukrajine, čo súvisí s ruským stanoviskom, že Zelenskyj nie je legitímnou hlavou štátu. „Nie je to len vec Ruska,“ reagoval Trump. „Je to niečo, čo prichádza odo mňa a prichádza tiež od mnohých ďalších krajín,“ dodal.

Šéf Bieleho domu okrem toho uviedol, že popularita Zelenského klesla na štyri percentá, čo zahraničný spravodajca denníka The Wall Street Journal Yaroslav Trofimov označil za „absolútne vymyslený“ údaj. V decembrovom prieskume Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu (KIIS) vyjadrilo dôveru v prezidenta 52 percent ukrajinských respondentov. Trump ďalej vyhlásil, že je „hrubo nekompetentný“, nebolo však úplne jasné, či hovorí o Zelenskom alebo o svojom predchodcovi Joeovi Bidenovi.

S ďalším výpadom medzitým prišiel najbohatší muž planéty Elon Musk, ktorý sa stal jedným z najbližších Trumpových poradcov. Na príspevok na sociálnej sieti X, podľa ktorého Zelenskyj „nechce mier“, ale „peniaze a moc“, zareagoval emotikonom, ktorý signalizuje úplný súhlas.