Moskva a Washington si porozumeli: Putin ocenil Trumpovu zdržanlivosť ohľadom „hulvátstva“ Európy

Uviedol však, že nie je schopný povedať, kedy sa stretne so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Za prioritu označil vyriešenie vojny na Ukrajine, ktorú Rusko rozpútalo pred takmer tromi rokmi na Putinov rozkaz. Ruskí a americkí vyjednávači podľa ruského prezidenta potrebujú pripraviť vzájomne prijateľné riešenia.

Hodí EÚ Ukrajinu cez palubu? Môže si dovoliť novú Mníchovskú dohodu? Video Šéf Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha o tom, či bude mať Západ odvahu ako Winston Churchill. Zdroj: TV Pravda

„Bol som o ňom (o utorkovom rokovaní v Rijáde) informovaný a vysoko ich oceňujem, je tu výsledok,“ povedal ruský prezident novinárom počas návštevy továrne na výrobu dronov v Petrohrade. „Cieľom a predmetom našich rokovaní bolo obnovenie rusko-amerických vzťahov,“ uviedol podľa agentúry TASS a dodal, že bez dôvery medzi Moskvou a Washingtonom nemožno vyriešiť mnoho problémov, vrátane ukrajinskej krízy. „Cieľom tohto stretnutia bolo zvýšenie dôvery medzi Ruskom a USA,“ zdôraznil.

„Podľa mňa som urobili prvý krok k tomu, aby sme zlepšili spoluprácu v najrôznejších oblastiach predstavujúcich vzájomný záujem. Je to širokom zmysle slova Blízky východ, situácia v Sýrii, palestínsko-izraelské urovnanie atď. Je tam veľa problémov, do ktorých riešení sú zapojené USA aj Rusko,“ povedal Putin. Zdôraznil, že pozornosť venuje Rusko predovšetkým vyriešeniu konfliktu na Ukrajine.

Pred týždňom si Putin a Trump telefonovali; naposledy sa podobný rozhovor uskutočnil medzi Joeom Bidenom a Putinom vo februári 2022 krátko pred tým, ako ruský prezident nariadil inváziu na Ukrajinu. Dnes Putin povedal, že by sa rád s Trumpom stretol, ale príprava si vyžaduje čas, aby stretnutie viedlo k výsledkom. „Sme v situácii, keď nestačí sa stretnúť, aby sme pili čaj a kávu a hovorili o budúcnosti. Musíme dosiahnuť, aby naše tímy pripravili riešenie problémov mimoriadne dôležitých pre USA aj pre Rusko, a to aj ohľadom Ukrajiny,“ povedal.

Putin podľa agentúry TASS ocenil Trumpovu zdržanlivosť ohľadom „hulvátstva“ európskych spojencov USA a za „hysterickú“ označil odmietavú reakciu Kyjeva na prvé rusko-americké rokovania. Považuje za prirodzené, že Trump, ktorý v kampani sľuboval rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine, zmenil názor po tom, ako v najvyššej funkcii získal údaje a informácie.

„Pokiaľ ide o rokovací proces, Trump mi v telefonickom rozhovore povedal, a môžem to potvrdiť, že USA prirodzene vychádzajú z toho, že sa vyjednávať bude za účasti Ruska aj Ukrajiny. Nikto Ukrajinu z tohto procesu nevylučuje. Preto nie je žiadny dôvod na takúto reakciu (Kyjeva),“ dodal podľa agentúry Interfax šéf Kremľa.

Voľby na Ukrajine

Zástupcovia Ruska a Spojených štátov počas utorkového stretnutia v saudskoarabskom Rijáde rokovali aj o možnosti organizácie prezidentských volieb na Ukrajine, tvrdí hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.

„Takéto rozhodnutie samozrejme nemôže byť prijaté v Moskve alebo Washingtone,“ uviedol Peskov.

Podľa agentúry DPA vykresľuje Moskva Zelenského ako nelegitímneho lídra a dlhodobo vyzýva na voľby, ktoré by viedli k jeho výmene.

Na Ukrajine je od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vyhlásený vojnový stav, v ktorom sa nemôžu voľby konať. Podľa DPA v je krajine zhoda na tom, že voľby by sa počas pretrvávajúcich bojov nemali konať, pretože by bolo ťažké zabezpečiť účasť vojakov a utečencov.

Rusko sa údajne snaží presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že by prezident Ukrajiny na mierové rokovania nemal byť pozvaný.

Americko-ruské rokovania môžu byť užitočné

Americko-ruské rokovania o Ukrajine môžu byť užitočné, uviedla vo vyhlásení nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková. Zopakovala však, že rozhovorov o mieri na Ukrajine sa musí zúčastniť aj Európa, píšu tlačové agentúry.

„Skutočnosť, že sa Američania stretávajú s Ruskom aj preto, aby ich veľvyslanectvo v Moskve opäť plne fungovalo, by mohla byť užitočná pre budúce rozhovory,“ uviedla šéfka nemeckej diplomacie s tým, že treba zachovať „chladnú hlavu“ a pristupovať k USA sebavedome.

„Fiktívny mier, ktorý by Rusku poskytol iba priestor na nové vojnové ťaženie, by nepomohol nikomu: ani Ukrajine, ani Európe, ani USA,“ varovala ale Baerbocková. Dlhodobý mier je podľa nej možné dosiahnuť len v Európe a s Európou. Bez nej by bolo Rusko vo výhode.

Nemecká ministerka zahraničia tiež privítala dnes schválený 16. balík sankcií Európskej únie proti Rusku, ktorý sa zameria okrem iného na lode z ruskej tieňovej flotily aj na obmedzenie vývozu hliníka z Ruska. Za Nemecko prisľúbila, že krajina zvýši svoju podporu Ukrajine.

Vo vyhlásení reagovala aj na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v utorok obvinil Ukrajinu, že vojnu, ktorú spustila rozsiahla ruská invázia spred troch rokov, začal Kyjev. „Nikto iný ako (ruský prezident Vladimir) Putin túto vojnu v srdci Európy nezačal ani nechcel,“ uviedla Baerbocková.