Čistky v amerických úradoch: Vyhodení sú aj vedci, ktorí kontrolovali mozgové čipy Muskovej firmy

V súvislosti s prepustením tejto skupiny vedcov Reuters uviedol, že podozrenia z konfliktu záujmov sú v tomto prípade silné. Mohlo by ísť aj o odstránenie ďalšej možnej prekážky pre obchodné aktivity Elona Muska.

Najbohatší človek na svete Elon Musk tvrdil, že Ameriky poslala do palestínskej Gazy kondómy za 50 miliónov. V skutočnosti to bola Gaza v Mozambiku a bol to program na boj s HIV. Zdroj: C-SPAN