V Poľsku spadli kusy rakety vyslanej do vesmíru Muskovou firmou

Časti rakety, vyslané do vesmíru americkým miliardárom Elonom Muskom, dnes dopadli na západe Poľska, uviedli poľské médiá. Poliaci mohli počas noci pozorovať úlomky z rakety Falcon 9 Muskovej spoločnosti Space X, uviedla televízia TVN 24. Na svojom webe zverejnila ako zábery z diania na oblohe nad Poľskom, tak aj úlomok z rakety, ktorý sa našiel na západe krajiny.

Poľská vesmírna agentúra na facebooku uviedla, že nad Poľskom medzi 04:46 až 4:48 SEČ „došlo k nekontrolovanému vstupu do atmosféry“ asi štvortonového druhého stupňa nosnej rakety Falcon 9, vypustenej 1. februára z leteckej základne Vandenberg v Kalifornii. Dodala, že o trajektórii letu druhého stupňa vopred vedela.

Táto trajektória podľa blogera Karola Wójcického viedla zhruba po trase Berlín-Poznaň-Lodž-Lublin, odkiaľ trosky rakety odleteli ďalej nad Ukrajinu.

Ráno jeden tajomný predmet s rozmermi zhruba jeden meter krát meter a pol našli pracovníci veľkoobchodného skladu v obci Komorniki pri Poznani na západe Poľska. Na miesto privolali políciu, ktorá hlásenie vzala vážne a na miesto vyslala aj pyrotechnikov, uviedol denník Gazeta Wyborcza. „Hlavné je, že sa nikomu nič nestalo,“ povedal denníku policajný hovorca Andrzej Borowiak. Popoludní sa podľa hovorcu našiel ďalší predmet, vyzerajúci rovnako ako prvý, našiel sa v lese pri obci Wiry pri Poznani.

Podľa expertov ide pravdepodobne o kompozitné nádrže na hélium, ktoré v rakete udržuje tlak v nádržiach s palivom. Podobná nádrž totiž v roku 2021 spadla na farmu v americkom štáte Washington.

Raketa vypustená z kalifornskej vojenskej základne mala vyniesť na obežnú dráhu 22 družíc Starlink, ktoré rovnako vyrába Muskova firma a ktoré poskytujú internetové pripojenie. Po splnení úlohy začala raketa padať, po vstupe do atmosféry Zeme sa vznietila. Podľa expertov to nie je nič nezvyčajné. Ale môže sa stať, že menšie kusy, ktoré nezhoreli, dopadnú na zem. Zvyčajne sa vesmírne lety plánujú tak, aby nezhorené zvyšky dopadli na neobývané územia, tentoraz to ale dopadlo inak, dodala Gazeta Wyborcza.