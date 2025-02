Trumpova administratíva prikázala Pentagónu výrazne zoškrtať výdavky

Píše o tom denník The Washington Post (WP) s odvolaním sa na memorandum a činiteľov oboznámených so záležitosťou. Podľa WP je pravdepodobné, že škrty budú čeliť tvrdému odporu vo vnútri Pentagónu aj v Kongrese.

Americký minister obrany Pete Hegseth podľa utorkového memoranda nariadil, aby boli návrhy škrtov vypracované do 24. februára. Nariadenie sa nevzťahuje na 17 kategórií, medzi ktorými sú operácie na južnej hranici USA s Mexikom, modernizácia jadrových zbraní a raketovej obrany a nákup ponoriek, útočných dronov a ďalších zbraní.

Rozpočet Pentagónu na rok 2025 predstavuje približne 850 miliárd dolárov), pričom podľa WP v Kapitole panuje zhoda, že rozsiahle výdavky na obranu sú nevyhnutné na odvrátenie hrozieb najmä zo strany Číny a Ruska. Ak by navrhované škrty boli prijaté v plnom rozsahu, išlo by o desiatky miliárd dolárov v každom z najbližších piatich rokov. Podľa agentúry AFP by ukončená výška škrtov na konci päťročného obdobia dosiahla 560 miliárd dolárov.

Hegsethovo rozpočtové nariadenie nadväzuje na príkaz Trumpovej administratívy o vytvorení zoznamov tisícov zamestnancov ministerstva obrany, ktorí sú v skúšobnej dobe. Očakáva sa, že títo pracovníci budú prepustení tento týždeň. Na proces dohliada skupina pre efektivitu štátnej správy (DOGE) miliardára Elona Muska, ktorá dostala za úlohu obmedziť vládne údaje a zoštíhliť štátnu správu.

Oba tieto kroky spoločne predstavujú razantný útok na najväčší vládny rezort, ktorý má viac ako 900 000 civilných zamestnancov, z ktorých mnohí sú veteráni, píše WP. Skúšobná doba na ministerstve obrany môže trvať jeden až tri roky, v závislosti od pozície, a môže zahŕňať zamestnancov, ktorí prešli z jednej pozície na inú.

Hegseth vo svojom memorande prezentoval navrhované škrty ako súčasť Trumpovej politiky „mieru cez silu“. Trump pritom v minulosti vojenské výdavky, naopak, zvyšoval a svoje úsilie vyzdvihoval. Republikáni, vrátane Hegsetha, podľa WP roky kritizovali demokratov za nedostatočné výdavky na národnú obranu.