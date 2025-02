Trump chce začleniť D.C. pod kontrolu federálnej vlády. Prekáža mu kriminalita a stany na trávnikoch

„Myslím si, že by sme mali prebrať kontrolu nad Washingtonom D.C., spraviť to tam bezpečné. Myslím si, že by sme mali vládnuť Dištriktu Kolumbia,“ povedal Trump novinárom na palube vládneho špeciálu Air Force One.

Super Bowl: Trump ako prvý prezident USA na tribúne Video

V súčasnosti Kongres kontroluje všetky nariadenia prijaté v D.C. a má právomoc ich zrušiť. Niektorí republikáni chcú obmedziť právomoci mesta ešte viac. Washington D.C. bol pod priamou federálnou kontrolou už v čase založenia mesta.

Trump uviedol, že má s primátorkou mesta Muriel Bowserovou dobré vzťahy, ale nepáči sa mu štýl vedenia mesta. „Nerobia si prácu. Príliš veľa kriminality, príliš veľa stanov na trávnikoch, na tých nádherných trávnikoch,“ uviedol Trump.

Čítajte viac Bezdomovectvo v USA prudko rastie, štatistiky lámu rekordy. Mestá začali kriminalizovať spanie na ulici

Podľa amerického prezidenta nemôže byť počas štátnych návštev vo Washingtone v okolí toľko bezdomovcov. „Proste sa to nemôže stať. Nemôžete mať toľko stanov na všetkých vašich krásnych, nádherných námestiach a trávnikoch,“ uviedol.