Trump kritikou Zelenského nahneval svojich mediálnych spojencov. Oponujú mu i niektorí republikáni

Zbor komentátorov denníka The Wall Street Journal (WSJ) napísal, že jeho slová môžu byť predzvesťou „škaredej“ dohody s Ruskom, ohradili sa aj komentátori bulvárneho denníka New York Post. Opatrne Trumpovi oponujú niektorí zákonodarcovia Republikánskej strany, opisuje denník The Washington Post.

Denníky WSJ a New York Post sú súčasťou mediálneho impéria Ruperta Murdocha a ich názorové sekcie sú dlhodobo naklonené Trumpovi a jeho Republikánskej strane. Kľúčovým spojencom prezidenta je potom Murdochova televízia Fox News, vo vysielaní ktorej sa tiež objavili niektoré nesúhlasné reakcie po tom, čo Trump označil Zelenského za diktátora a vyhlásil, že jeho krajina nemala „nikdy začínať“ vojnu.

„On to nezačal a nemal žiadnu šancu to ukončiť, ibaže by sa vzdal krvilačným útočníkom,“ reagovala redakčná rada New York Post. Americký prezident by podľa nej nemal „obracať pravdu hore nohami“, či je to súčasťou vyjednávacej taktiky alebo nie. „Haló: Ukrajina je obeťou tejto vojny, nehľadiac na to, že je naším spojencom,“ dodáva denník.

„Jediným diktátorom v tejto vojne je pán (ruský prezident Vladimir) Putin, ktorý trávi Rusov v zahraničnom exile a posiela oponentov do arktických väzenských táborov,“ uviedol kolektív komentátorov WSJ.

„Lepšou stratégiou ako sa voziť po Ukrajine by bolo dať Putinovi jasne najavo, akým zbraniam a tlaku by čelil, keby Rusko neupustilo od vojny a nepristúpilo na trvalý mier,“ pokračuje stredajší komentár.

Podľa jeho autorov Trumpove posledné vyjadrenia naznačujú skutočnú zmenu v politike Washingtonu a „možno sú predzvesťou škaredého urovnania, ktoré príde“. „Možno, že buší do ukrajinskej demokracie, aby u voličov vyvolal dojem, že medzi Kremľom a Kyjevom nie je v skutočnosti žiadny rozdiel. Možno si myslí, že potom bude ľahšie obhájiť mierovú dohodu, ktorá zradí Ukrajinu,“ uvádza tím WSJ.

Trumpove výroky sú tiež ďalšou skúškou pre republikánskych členov Kongresu, z ktorých mnohí Ukrajinu podporujú a v minulosti vystupovali ako takzvaní jastraby vo vzťahu k Moskve. Niektorí sa voči prezidentovi vymedzujú, podľa denníka The Washington Post to ale robia pomerne jemne, pričom sa vyhýbajú priamej konfrontácii s lídrom svojej strany.

Príkladom je vyjadrenie lídra republikánskych senátorov Johna Thunea. „Rusko je tu agresor,“ uviedol v stredu. V rozhovore s Fox News potom dodal: „Možno to je rétorika na úvod trochu ostrá, ale vo finále si myslím, že ľudia to budú posudzovať podľa výsledku.“ Jasnejší nesúhlas so šéfom Bieleho domu potom vyjadrili senátori John Kennedy a Kevin Cramer, ktorý uviedol, že Trumpove slová boli „fakticky nesprávne“.

Mnohí republikáni zároveň vo svojich reakciách kritizovali exprezidenta Joea Bidena alebo výroky Zelenského na adresu Trumpa a vyjadrovali dôveru vo vyjednávacej schopnosti amerického prezidenta.

„Ako vyjednávač si neustále buduje pozíciu a v týchto dňoch je vo vyjednávacej nálade,“ dodal podľa The Washington Post Cramer. Podľa jeho kolegu zo Senátu Erika Schmitta by Zelenskyj nemal Trumpa otvorene kritizovať, avšak súčasné vyjadrenia na oboch stranách sú skôr „šum“. „Prezident Trump, dôverujem mu, je to majstrovský vyjednávač,“ povedal televízii CNN.