Pomoc Ukrajine v rukách Európy? Kyjev by padol skôr, než sa Brusel dohodne, tvrdí expert

Európa by v krátkodobom horizonte efektívnu pomoc Ukrajine bez podpory USA nezvládla. Na obranu nevykladá dostatok peňazí, povedal ČTK Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Zmena v politickom smerovaní Spojených štátov a dôsledky týchto zmien na zahraničnopolitickú líniu USA v tejto chvíli podľa Petráša nemajú žiadny zásadný dopad na priebeh a vedenie vojny. Či bude mať prípadný mierový plán novej americkej administratívy vplyv na ukončenie vojny a spôsob, ako sa bude povojnová situácia riešiť, ukáže až budúcnosť.

„Situácia na bojisku iba vytvára predpoklady pre politické rokovania, a výhoda, ktorú jedna či druhá strana získala na bojisku, je iba jednou z mnohých a mnohých podmienok, ktoré vytvára celkový rámec pre politické rokovania o tom, ako bude povojnová geopolitická mapa danej oblasti vyzerať,“ uviedol Petráš.

Ako málo pravdepodobné sa podľa neho javí, že by Ukrajina v krátkodobom horizonte získala predovšetkým od európskych spojencov taký vojenský potenciál, s ktorým by mohla oslobodiť okupované územia a obnoviť pôvodnú teritoriálnu integritu. Ukrajina má podľa neho ale čiastočnú výhodu v tom, že stále drží územie v oblasti Kurska. „Ak v dohľadnej dobe dôjde k rokovaniam o mierovom usporiadaní, tak práve zisk územia a jeho vojenská kontrola bude kľúčovým argumentom oboch strán k dosiahnutiu diplomatického úspechu. Rusko bude spoliehať na svoju vojenskú silu, Ukrajina potom na silu diplomatických svojich západných spojencov, ktorej vplyv by mal prinútiť kremeľské vedenie k územným ústupkom,“ uviedol odborník.

Kľúčovou otázkou podľa neho je, či je Európa, respektíve Európska únia, pripravená a ochotná prevziať zodpovednosť za podporu Ukrajiny bez pomoci USA a zároveň aj zodpovednosť za svoju vlastnú regionálnu bezpečnosť a obranu. Štatistické údaje pre celkový počet 23 krajín, ktoré tvoria členskú základňu Aliancie aj EÚ, totiž podľa odborníka hovoria o tom, že tieto krajiny nedosahujú ani 30 percent úrovne výdavkov na obranu a výsledkov obranného úsilia v porovnaní s USA.

Nemožno tiež podľa Petráša očakávať, že by taká radikálna zmena v postoji USA a americkej administratívy vo vzťahu ku konfliktu na Ukrajine, aká sa prejavila v uplynulých dňoch, radikalizovala postoj európskych politických lídrov a že by sa smerovanie Európskej únie zásadne zmenilo.

„Priepasť v obranyschopnosti medzi USA a zvyškom členských štátov NATO jednoducho neumožní, aby Európa v krátkodobom horizonte zvládla efektívnu pomoc Ukrajine, a to samostatne a bez podpory USA. Inými slovami, ak by sa členské krajiny EÚ chceli svojimi výdavkami na obranu priblížiť USA, museli by ako celok svoje výdavky takmer strojnásobiť,“ uviedol Petráš.

Ďalšou vecou podľa neho je, že by sa členské krajiny EÚ museli zjednotiť na svojom postoji k forme pomoci Ukrajine, napríklad v spôsobe vojenskej podpory pri rozmiestnení mierových síl na území Ukrajiny. S takouto formou pomoci by museli súhlasiť všetky krajiny EÚ. Ak by sa však nenašlo iné riešenie, poznamenal Petráš.