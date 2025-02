Tri tankery, ktoré predtým navštívili ruské prístavy, explodovali. Vyšetruje sa možný terorizmus

Najmenej tri tankery, ktoré predtým navštívili ruské prístavy, zasiahli za posledný mesiac výbuchy v Stredozemnom mori. Podľa agentúry Reuters to povedal šéf prokuratúry v Janove Nicola Piacente, ktorého úrad vyšetruje jeden z týchto výbuchov ako teroristický čin. Pri niektorých z týchto lodí existuje podozrenie, že sa mohli zapojiť do pašovania ruskej ropy do Európskej únie, čím by porušili sankcie zavedené na začiatku vojny na Ukrajine.