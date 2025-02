Francúzsko pošle vojakov na Ukrajinu len po mierovej dohode, povedal Macron

Francúzsko nevylučuje vyslanie svojich vojakov na Ukrajinu po uzavretí mierovej dohody, vyhlásil dnes francúzsky prezident Emmanuel Macron. Rokovania o mieri sa však podľa francúzskeho prezidenta musia vrátiť do správnych koľají a Macron varoval pred dohodou, ktorá by bola kapituláciou pre Ukrajinu. Európske štáty vyzval na väčšie výdavky na obranu vzhľadom na zvýšenú agresivitu Ruska a zrejmé menšie zapojenie Spojených štátov do bezpečnosti Európy.