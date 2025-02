ONLINE: FT: Rusi v Rijáde žiadali stiahnutie NATO z východných krajín vrátane Slovenska, USA to odmietli

Jednou z ruských požiadaviek počas rokovania s USA podľa denníka Financial Times bolo, aby aliancia stiahla svoje jednotky z východného regiónu, do ktorého patrí Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, pobaltské štáty, Rumunsko či Bulharsko. Spojené štáty povedali nie.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 094 dní NATO je v Pobaltí na frontovej línii hybridnej vojny s Ruskom Video Severoatlantická aliancia spustila v januári v Baltskom mori operáciu Baltic Sentry zameranú na ochranu kritickej infraštruktúry, ako sú podmorské káble, ktoré sa môžu byť cieľom ruských útokov. Zdroj: NATO Šéf NATO na Slovensku. Privítal ho Pellegrini Fotogaléria 15 fotiek +12

Čítajte viac 1 093. deň: Trumpov poradca vyzval Ukrajinu, aby podpísala dohodu o nerastoch. USA zrušili tlačovku po rokovaniach so Zelenským

5:25 Rusko počas utorkových úvodných rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine od americkej delegácie požadovalo stiahnutie jednotiek Severoatlantickej aliancie z východného krídla NATO. Napísal to web denníka Financial Times (FT), podľa ktorého Američania ruskú požiadavku odmietli. Niektorí európski činitelia ale dávajú vzhľadom na neodhadnuteľný vývoj situácie okolo postojov amerického prezidenta Donalda Trumpa najavo obavy, doplnil denník.

Ruská delegácia vedená ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom sa v utorok v Rijáde po niekoľkých rokoch zišla so zástupcami americkej administratívy na čele so šéfom diplomacie Markom Rubiom. Obe strany podľa svojich vyjadrení zisťovali podmienky, za ktorých by bolo možné ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorú rozpútal pred tromi rokmi vpád ruských vojsk.

Jednou z ruských požiadaviek podľa FT bolo, aby aliancia stiahla svoje jednotky z východného regiónu, do ktorého patrí Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, pobaltské štáty, Rumunsko či Bulharsko.

Bezpečnostný poradca rumunského prezidenta Cristian Diaconescu vyhlásil, že Američania požiadavku odmietli, v európskych politikoch však podľa neho vyvolal znepokojenie.

„Chápem to tak, že sa situácia môže zmeniť z hodiny na hodinu, zo dňa na deň,“ povedal podľa FT Diaconescu stanici Antena 3 v narážke na ostro kritické vyjadrenia, ktoré po rijádskej schôdzke adresoval Trump ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Nazval ho diktátorom bez volieb a vyzval ho na rýchle konanie, ak nechce prísť o svoju krajinu. Moskva Trumpove slová víta a ruský prezident Vladimir Putin dal najavo, že je s úvodnými rokovaniami veľmi spokojný. Európske krajiny ani Ukrajina k rozhovorom pozvané neboli.

Rusko dlhodobo požaduje, aby sa Ukrajina nestala členom NATO, snaží sa ale tiež oslabiť vojenskú prítomnosť aliancie vo svojich niekdajších satelitných krajinách. V regióne panujú obavy, že sa Putin v prípade oslabenia pokúsi zaútočiť na krajiny v okolí Ukrajiny.

Činitelia z týchto krajín sa podľa FT snažia nového amerického prezidenta presvedčiť, aby nesúhlasil s oslabovaním pozície NATO na východe Európy, nie sú si však istí úspechom. „Veľmi široko sme Washington informovali na rôznych úrovniach, ale nie som si istý, čo sa dostane k Trumpovi. Takže tu stále je riziko a obava, že Rusi do niečoho Washington vmanipulujú v rámci rokovaní o Ukrajine,“ citoval denník nemenovaného činiteľa.

Diaconescu dodal, že snahu Európy získať Trumpa na svoju stranu podporí na budúci týždeň návšteva francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera v Bielom dome. „Môžete si byť istí, že budeme bojovať do posledného momentu, aby sa to nestalo,“ povedal o stiahnutí vojsk NATO z východného krídla Diaconescu.