Po Muskovi aj Bannon. Trumpov prominentný spojenec ukončil prejav kontroverzným gestom

Bannon na záver svojho prejavu na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) urobil pravou rukou gesto, ktoré niektorí pozorovatelia prirovnali k známemu fašistickému pozdravu.

Organizácia pre ľudské práva Anti-Defamation League, ktorá vedie kampaň proti antisemitizmu, definuje nacistický pozdrav ako „zdvihnutie natiahnutej pravej ruky s dlaňou nadol,“ uviedol server Guardian.

Podobné gesto ukázal nedávno aj blízky spolupracovník staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, miliardár Elon Musk. Urobil tak krátko po Trumpovej inaugurácii na zhromaždení v Capital One Arene.

Po ďakovnej reči si Musk položil dlaň na srdce a natiahol k divákom pravú ruku. Gesto pripomínalo hajlovanie.

„Chcem len poďakovať za to, že sa to podarilo,“ povedal svojim priaznivcom vo Washingtone majiteľ SpaceX, siete Twitter/X a Tesly, najbohatší človek na svete a hlavný Trumpov darca a poradca. Musk si potom udrel pravou rukou do hrude a s roztiahnutými prstami ju vystrel smerom nahor.

Čítajte viac Fašistický pozdrav po Trumpovej inaugurácii? Muskove gesto pripomínalo hajlovanie

Musk sa podobne ako Bannon zúčastňuje konferencie CPAC vo Washingtone, na ktorej vystúpi aj slovenský premiér Robert Fico (Smer). Konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia.

V polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov z celých Spojených štátov amerických aj mimo nich. Podujatie vo Washingtone bude trvať od stredy do soboty.

Musk, ktorý v Spojených štátoch stojí na čele úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), na konferencii vo štvrtok uviedol, že uvažuje o audite americkej centrálnej banky (FED).

Musk ako šéf automobilky Tesla a ďalších firiem v minulosti vyzýval k väčšej kontrole centrálnej banky. Nespokojnosť s menovou politikou Fedu opakovane vyjadruje aj prezident Donald Trump.

Americké médiá písali už pred Trumpovým znovuzvolením, že sa Trump chystá obmedziť nezávislosť centrálnej banky. Denník The Wall Street Journal pred rokom uviedol, že Trumpovi spolupracovníci plánujú, že Fed bude musieť s prezidentom konzultovať rozhodnutie o úrokových sadzbách a že by Trump mal mať právomoc odvolať súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella z funkcie pred koncom jeho funkčného obdobia, čo je v roku 2026.

Čítajte viac Milei na X propagoval kryptomenu, keď status zmazal, jej hodnota sa prepadla. Hrozí mu za to impeachment, čelí žalobám

Musk vystúpil na štvrtkovej konferencii CPAC s motorovou pílou, ktorú mu daroval argentínsky libertariánsky prezident Javier Milei a o ktorej Trumpov poradca povedal, že je to motorová píla na byrokraciu. Červený nástroj z kovu mal na boku vyrytý španielsky slogan argentínskeho vodcu: „Viva la libertad, carajo“, čo vo voľnom preklade znamená „Nech žije sloboda, sakra!“

Musk sa na pozadí konferencie stretol aj s premiérom Ficom. Rokovali o Agentúre Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID), ktorá podľa Fica financovala na Slovensku „protivládne mimovládne organizácie.“ Diskutovali aj o amerických clách na európske tovary a investičných príležitostiach na Slovensku.

Čítajte viac Fico sa vo Washingtone stretol s Muskom. Rokovali o USAID, ktorá platila „protivládne organizácie". Témou clá i Tesla

Bannon skončil s podmienkou

Prominentný spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon sa minulý týždeň priznal k účasti na podvode v kauze okolo zbierky na stavbu múru na hranici s Mexikom, ktorej organizátori podľa prokurátorov oklamali darcu. Na základe dohody o vine a treste bývalý stratég Bieleho domu nemusí ísť do väzenia a dostal trojročnú podmienku.

Bannon je jedným z ideologických lídrov Trumpovho tábora. Podieľal sa na jeho úspešnej kampani v roku 2016 a potom niekoľko mesiacov zastával funkciu „hlavného stratéga“ Bieleho domu. Bývalý šéfredaktor konzervatívneho servera Breitbart News aj vďaka svojmu populárnemu internetovému programu War Room zostáva vplyvnou osobnosťou americkej politickej scény, hoci od roku 2017 nie je v prezidentovom oficiálnom tíme.

Počas Trumpovho prvého mandátu bol zapojený do projektu We Build The Wall (Staviame múr), ktorý sľuboval vynaložiť miliónové dary na výstavbu bariéry na americko-mexickej hranici. Podľa prokurátorov išlo o podvod a Bannon pomohol previesť státisíce dolárov ďalším dvom ľuďom zapojeným do tohto sprisahania.

Keď Trump tesne pred odchodom z Bieleho domu udelil Bannonovi milosť vo federálnom procese, štát New York proti nemu na základe rovnakých obvinení v roku 2022 vzniesol novú obžalobu v celkom šiestich bodoch.

Po dohode so štátnou prokuratúrou sa Bannon priznal k bodu plánovania podvodu. Pri odchode zo súdnej siene podľa AP povedal, že sa cíti skvele. Pred oznámením dohody bol začiatok hlavného pojednávania v danej kauze plánovaný na 4. marca, Bannon prípad označoval za politickú perzekúciu.

Zatiaľ čo prezidentov exporadca vyviazol s podmienkou, ďalší aktéri kauzy sa väzeniu nevyhli. Zakladatelia zbierky Brian Kolfage a Andrew Badolato sa v roku 2022 priznali vo federálnom procese ao rok neskôr dostali tresty vo výške štyroch a troch rokov za mrežami. Ďalšieho spoluobvineného súd tiež poslal do väzenia.

Bannon strávil istú dobu za mrežami v minulom roku kvôli rozsudku v inom procese, v ktorom bol stíhaný za pohŕdanie Kongresom. Porota ho uznala vinným kvôli neochote spolupracovať pri vyšetrovaní vpádu Trumpových priaznivcov do Kapitolu v januári 2021 a Bannon dostal štvormesačný trest.