Vplyvný ukrajinský poslanec, ktorý vlani navrhol Trumpa na Nobelovu cenu za mier, teraz bedáka. Vidí v ňom zrazu nebezpečného babráka

Eurokomisár Šefčovič: Musíme hľadať rozumný spôsob ako mať vyvážené obchodné vzťahy Video Najväčšou prioritou novej Európskej komisie (EK) bude previesť Európu cez turbulentné obdobie, ktorým v súčasnosti prechádza, vyhlásil slovenský eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť, ale aj medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť. / Zdroj: TASR

Merežko najprv zbystril po telefonickom spojení medzi Kremľom a Bielym domom. „Pre dnešok sú znepokojujúce správy, čo sa týka pozície amerického prezidenta pri rokovaniach s Ruskom,“ povedal predseda ukrajinského parlamentného výboru pre zahraničnú politiku podľa agentúry UNIAN. Merežko takto reagoval na minulotýždňový telefonát Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, po ktorom sa v Kyjeve začali obávať, že Washington a Moskva by sa mohli dohodnúť o budúcnosti Ukrajiny poza jej chrbát. (Najnovší vývoj dáva Ukrajincom za pravdu.)

Vplyvný poslanec Merežko z vládnucej strany Sluha národa, čiže z politického tábora prezidenta Volodymyra Zelenského, síce priamo nekritizoval šéfa Bieleho domu, ale výčitky smerovali fakticky k nemu, pretože ľudia z jeho tímu hovoria to, čo si myslí Trump. „V jeho okruhu sú osoby, ktoré si myslia, že je potrebné čo najskôr vyriešiť otázku mieru, a to aj na úkor Ukrajiny. Hovoria, že téma Ukrajiny nie je bezpečnostnou záležitosťou USA, je to veľmi chybný prístup, pretože hovoríme aj o bezpečnostných otázkach Európy a Spojených štátov,“ citovala agentúra UNIAN pred niekoľkými dňami Merežka. Poslanec dodal, že je nevyhnutné, aby teraz ukrajinská diplomacia presvedčila Trumpa o realistickejšom prístupe k tejto problematike.

Kuleba: Rusko klame. Mierové rokovania zničil Putin, nie Johnson Video Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že tvrdenia, že na jar 2022 boli Kyjev a Moskva blízko k mierovej dohode, sú len súčasťou ruskej propagandy. Zdroj: Twitter D. Kulebu

Merežkovi sa začal nepozdávať aj šéf Pentagonu. Minister obrany USA Pete Hegseth totiž vyhlásil, že návrat Ukrajiny do podoby jej hraníc spred roku 2014 je nereálna predstava. Mal na mysli anexiu Krymu. „Je to nelogické tvrdenie,“ reagoval Merežko. Do Washingtonu odkázal, že Putin nechce rokovať o mieri, lebo ho zaujíma zničenie Ukrajiny, preto by USA mali uvaliť na Rusko ďalšie sankcie.

Vývoj v ďalších dňoch sa však uberal celkom opačným smerom, ako si Merežko predstavoval a, samozrejme, že spolu s ním aj všetci ukrajinskí politici. Nielenže delegácie Ruska a USA začali spolu rokovať bez účasti Ukrajincov, Trump sa ešte obul do Zelenského, keď ho označil za diktátora a nešetril ďalšími sarkastickými slovami na jeho adresu. A nad americkou zostavou vyjednávačov v Rijáde Merežko krúti hlavou: „Je to pre mňa nepochopiteľná situácia,“ povedal o neúčasti Keitha Kellogga, ktorého Trump určil za svojho špeciálneho vyslanca pre Ukrajinu. Diplomat, ktorý má komunikovať s Kyjevom o predstavách Zelenského, tam pri rokovacom stole chýbal.

Hod granátom. Boris Johnson cvičil s ukrajinskými vojakmi Video ,,Chcel som vám dať vedieť, že ľudia zo Spojeného kráľovstva podporujú Ukrajincov. Podporujú vás a váš boj. A som absolútne presvedčený, že môžete zvíťaziť, a že zvíťazíte. Sláva Ukrajine,“ prihovoril sa končiaci britský premiér Boris Johnson ukrajinským vojakom, ktorých bojový výcvik prebieha v Spojenom kráľovstve. Predseda vlády si s nimi natrénoval napríklad hod granátom. Pozrite si video Downing Street 10.

Medzitým ešte Merežko, ktorý si nedávno predstavoval Trumpa, ako na konci tohto roka preberá Nobelovu cenu za mier, spochybnil schopnosť nového prezidenta USA dosiahnuť zastavenie bojov. Poznamenal o ňom, že síce chce ukončiť krvavý konflikt, ale doteraz nemá žiadny plán. Nepriamo priznal, že nádeje, ktoré doňho vkladal, sa takpovediac doteraz nezhmotnili. „Ešte nepoznáme jeho plány, ale veríme, že sa bude opierať o medzinárodné právo, čiže dosiahnutie mieru nepôjde na úkor Ukrajiny a, naopak, bude to spravodlivý mier postavený na medzinárodnom práve,“ povedal Merežko v novembri 2024, keď navrhol Trumpa na Nobelovu cenu za mier.

Podľa serveru Ukrainskaja pravda vtedy tiež ocenil, že Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v Bielom dome upevnil koalíciu štátov stojacu po boku Ukrajiny proti ruskej agresii. Teraz to už neplatí, pretože prezident USA si zjavne zaumienil, že sa dohodne s Putinom tak, že obíde nielen Ukrajincov, ale aj ich európskych spojencov.

Merežko pred štvrťrokom podotkol, že nomináciu Trumpa na cenu za mier podpísal nielen ako poslanec, ale aj ako profesor práva. Teraz však vidí, že to, čo predvádza americký líder, sa veľmi vzďaľuje od zásad medzinárodného práva. Zelenskému odkázal, aby si uvedomil, že jeho čas sa kráti, podľa Trumpa sa musí dohodnúť, lebo v opačnom prípade by Ukrajina dokonca mohla prestať existovať ako štát.

Čítajte aj Trump udrel clami, EÚ sľubuje odvetu. Podľa Fica je to prejav nedôvery, Šefčovič varuje pred infláciou

Deň pred tým, ako Trump hovoril o Zelenskom ako o diktátorovi, Merežko poskytol rozhovor serveru Apostrof. Upozornil, že aj keby Moskva a Washington našli spoločnú reč, nijakú dohodu nemôžu vnútiť Ukrajine proti jej vlastnej vôli. Jedna z otázok, na ktorú odpovedal, znela, či neľutuje nomináciu Trumpa na Nobelovu cenu. „Zatiaľ nie. Robí niektoré kroky, ktorým veľmi nerozumiem, s niektorými nesúhlasím, ale mám nádej,“ reagoval Merežko. Bohvie, či by slovo nádej zopakoval, keď potom Trump dokonca obvinil Zelenského z rozpútania vojny a neodpustil si iné klamstvá i urážky…