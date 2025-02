Rusi oslavujú Trumpove slová: Uzavrime spojenectvo a rozdeľme si Európu, zasníval si ruský propagandista

Ruskí propagandisti vítajú otvorenú a agresívnu kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa voči ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi Zelenskému s otvorenou náručou. Ešte pred nedávnom by nikomu nenapadlo, že šéf Bieleho domu a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev môžu v otázke Ukrajiny šíriť totožný naratív. Dobre známy moderátor Vladimir Solovjov však zašiel ešte ďalej. Vyzval Moskvu, aby uzavrela spojenectvo s Washingtonom a rozdelili si Európu.

Popredná tvár ruskej propagandy Solovjov to navrhol vo svojej talk show. „Je to skvelý nápad. Vezmite ruských a amerických vojakov a Európa sa nebude musieť pred nikým brániť,“ vyhlásil moderátor podľa portálu The Times.

Zelenskyj: Putinovo Rusko predstavuje súčasný nacizmus Video V deň výročia konca druhej svetovej vojny 8. mája Rusko zaútočilo na Ukrajinu viac ako 50 raketami a viac ako 20 dronmi Šáhid. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že takto sa správajú súčasní nacisti v Moskve. Zdroj: FB V. Zelenského

Solovjov ešte predtým naznačil, že Trump mnohé svoje nápady o Ukrajine prevzal od ruského prezidenta Vladimíra Putina po ich telefonickom rozhovore. „Frázy, ktoré (Trump) hovorí, sú hlboké a správne. Sú úplne v súlade s tým, ako my vidíme veci,“ dodal.

Na Trumpa reagoval aj bývalý šéf Kremľa Dmitrij Medvedev. „Keby ste mi tri mesiace naspäť povedali, že toto budú slová amerického prezidenta, nahlas by som sa zasmial,“ napísal podľa portálu iDnes.cz bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medvedev.

V ruskej relácii Vladimira Solovjova na hlavnom kanáli Rossija 1 štátnej televízie majú už dlhodobo vojnovú náladu. Propaganda sa nestráni rozhodovať o životoch a osudoch krajín Západu, pravidelne s nimi pozvaní hostia ‚bojujú‘, konštruujú svet a často ponúkajú divákom ako najlepšie riešenia odpálenie jadrových zbraní.

Ruské drony Šáhid útočili na Odesu, Ukrajinci zapojili obranu Video Príslušníci ukrajinského vojenského námorníctva zničili na Odesou ruské drony Šáhid. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

V dávnejšom vysielaní vyhlásil politológ Dmitrij Jevstafjev, že Moskva chce zmeniť budúcnosť Európy a že počas tejto „zmeny“ zabijú alebo zmrzačia 200 až 250 miliónov Európanov. Je to podľa neho nevyhnutnosť a cena za jadrovú vojnu.

Mesiac predtým o tom uvažoval priamo moderátor Solovjov a jeho hostia mu prikývli. „Nemôžem sa rozhodnúť, či Paríž alebo Marseille,“ rozjímal sa Solovjov nad bombardovaním Európy.