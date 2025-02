Trump pôjde do Moskvy na oslavy 9. mája, tvrdí francúzsky týždenník

Americký prezident Donald Trump bude 9. mája v Moskve na oslavách konca druhej svetovej vojny v Európe. Uviedol to dnes na svojom webe francúzsky týždenník Le Point s odvolaním sa na nemenované zdroje.

Správu prevzal ruský denník Kommersant, ktorý pripomenul, že ruský vodca Vladimir Putin a Trump spolu minulý týždeň telefonicky hodinu a pol hovorili. Trump uviedol, že sa dohodli okamžite začať rokovať o Ukrajine, a Putin pozval Trumpa do Moskvy.

„Pre Vladimira Putina je 9. máj najdôležitejším dňom v roku. Je to Deň víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne. Táto vojna mu umožňuje tvrdiť, že celý svet vďačí takmer za všetko Sovietskemu zväzu, respektíve Rusku, ktoré sa tak môže vrátiť do sveta po Jalte, keď sa Moskva zmocnila východnej Európy. Je to tiež deň, keď v minulosti Putin často prednášal o dejinách 20. storočia, prepísaných tak, ako si prial,“ napísal Le Point a pripomenul, že v Rusku sa oslavuje vojnové víťazstvo o deň neskôr ako v Európe, pretože v čase podpisu nemeckej kapitulácie bolo v Berlíne 23 hodín večer, ale v Moskve už bola hodina po polnoci.

9. mája by Trump a Putin mohli v Moskve oslavovať ukončenie vojny na Ukrajine – a tento spoločný triumf by bol predovšetkým Putinovým triumfom, pretože by tak potvrdil Putinovo počiatočné tvrdenie o „nacistickej Ukrajine“, ospravedlňujúce v jeho očiach rozpútanie vojny proti susednej krajine. Trump síce ešte proti Ukrajincom prirovnanie k hitlerovcom nepoužil, ale už ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského kritizoval ako diktátora, ktorý rozpútal vojnu, poznamenal francúzsky týždenník.

„Ak 9. mája 2025 bude platiť nová americko-ruská dohoda a nič neohrozí Trumpovo pozvanie (do Moskvy), kalich horkosti až do dna vypijú Európania, ktorí budú na svojich obrazovkách sledovať prehliadku ruských vojakov, ktorých bude zdraviť americký prezident,“ usúdil Le Point.