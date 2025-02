Hamas odovzdal Izraelu pozostatky unesenej Širi Bibasovej

Nové pozostatky, ktoré palestínske teroristické hnutie Hamas odovzdalo v piatok v Pásme Gazy Červenému krížu, patria unesenej rukojemníčke Širi Bibasovej. Potvrdil to podľa agentúr kibuc Nir Oz, kde žena žila pred svojím únosom teroristov v októbri 2023.

Plagát zobrazuje Širi Bibasovú, ktorá bola unesená do Gazy s manželom a dvoma malými synmi 7. októbra 2023 v Jeruzaleme. Manžel prežil, ona aj s deťmi zahynula.

Pozostatky ženy mali byť spolu s pozostatkami jej dvoch malých synov do Izraela vrátené už vo štvrtok. Rakva, ktorú Hamas ten deň odovzdal Červenému krížu, však obsahovala telo inej, neznámej ženy.

Zistenie, že medzi pozostatkami odovzdanými Hamásom vo štvrtok nebolo telo Bibasovej, ako hnutie tvrdilo, vyvolalo silnú kritiku. Izraelská armáda uviedla, že zo strany Hamasu ide o vážne porušenie dohody o prímerí, a izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal, že za to Hamas zaplatí vysokú cenu. Hamas tvrdil, že pozostatky Bibasovej boli v sutinách zrejme premiešané s telami ostatných obetí izraelského náletu.

Hamas následne v piatok zrejme prvýkrát odovzdal telo rukojemníka mimo dohodnutých termínov a bez verejnej demonštrácie svojich členov. Tieto manifestácie v posledných dňoch vyvolávali kritiku v Izraeli i v zahraničí.

Hamas vo štvrtok odovzdal v meste Chán Júnis v Pásme Gazy zástupcom Červeného kríža na základe dohody o prímerí štyri telá, ktoré podľa hnutia patrili ľuďom uneseným pri útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Jedno z nich bolo identifikované ako Oded Lifšic, ktorému bolo v čase únosu 83 rokov a ktorý bol celoživotným mierovým aktivistom a spoluzakladateľom kibucu Nir Oz. Jeho manželka Jocheved bola tiež unesená, ale Hamas ju prepustil už po 16 dňoch zajatia spolu s ďalšou staršou ženou. Dve z troch tiel boli identifikované ako synovia Bibasovej, tretie sa však podľa Izraela pri pitve nepodarilo identifikovať.

Manžel Bibasovej Jarden bol prepustený 1. februára počas prvej fázy prímeria, ktorá sa začala 19. januára.

Všetkých rukojemníkov uniesli do Pásma Gazy predvlani v októbri pri vpáde Hamasu na juh Izraela. Teroristi pri útoku zabili takmer 1200 ľudí, prevažne civilistov, a ďalších 251 osôb uniesli ako rukojemníkov.

Hamas by mal v sobotu Červenému krížu v rámci dohody o prímerí s Izraelom odovzdať ďalších šesť izraelských rukojemníkov. Na slobodu by sa mali dostať štyria ľudia unesení pri útoku z predvlaňajšieho októbra a dvaja muži, ktorých Hamas držal v zajatí zhruba desať rokov. Palestínčania za to očakávajú prepustenie 602 svojich väzňov z izraelských väzníc.

V rámci súčasného prímeria pôjde v sobotu o posledné odovzdanie živých rukojemníkov. Budúci týždeň by Hamas mal ešte vrátiť pozostatky štyroch unesených. V takzvanej prvej fáze prímeria mal Hamas prepustiť 33 ľudí. Osem z nich je ale po smrti. Nad rámec dohody sa dostalo na slobodu päť Thajcov. Izrael už prepustil vyše 1000 Palestínčanov. Časť z nich väznil bez súdu.

Dohoda o prímerí začala platiť 19. januára a má zabezpečiť zastavenie bojov na 42 dní, to znamená do konca budúceho týždňa. Hamas stále drží niekoľko desiatok rukojemníkov, ktorí by sa mali dostať na slobodu v rámci druhej fázy prímeria, ktorej podmienky nie sú zatiaľ dojednané.