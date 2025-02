Trump čistí armádu zhora i zdola, padol aj najvyšší vojenský veliteľ Brown. Nahradí ho prvýkrát generál vo výslužbe

Prezident Donald Trump odvolal z funkcie predsedu zboru náčelníkov štábov Charlesa Browna a tiež piatich ďalších vysokopostavených dôstojníkov. Trump to oznámil v noci na sobotu na svojej sociálnej sieti s tým, že na Brownovo miesto mieni vymenovať niekdajšieho príslušníka letectva Dana "Razina" Cainea.

Generál Dan Caine by sa mal stať novým najvyšším veliteľom americkej armády.

Generál Dan Caine by sa mal stať novým najvyšším veliteľom americkej armády.

Agentúra Reuters upozorňuje, že ide o bezprecedentné personálne zmeny vo velení americkej armády a že Trump porušil tradíciu, keď prvýkrát mieni do najvyššej armádnej funkcie vymenovať príslušníka ozbrojených síl vo výslužbe.

Trump odvolal generála letectva Charlesa „CQ“ Browna náhle. Ide o ďalší krok so zámerom odstaviť v americkej armáde veliacich dôstojníkov, podporujúcich program Rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (DEI), informovala v sobotu agentúra AP.

Trump v prejave ohlásil víťazstvo a zlatú éru pre USA Video

Odvolanie Browna, ktorý bol iba druhým černošským generálom vo funkcii v americkej histórii, vytvorí podľa AP v Pentagone značný rozruch. Browna vymenoval na tento post v roku 2023 predchádzajúci americký prezident Joe Biden a počas svojich 16 mesiacov vo funkcii sa zaoberal vojnou na Ukrajine a konfliktom na Blízkom východe.

„Chcem poďakovať generálov Charlesovi "CQ“ Brownovi za viac než 40 rokov jeho služby našej krajine," napísal Trump vo svojom príspevku na sociálnej sieti. „Je pozoruhodným gentlemanom a vynikajúcim lídrom a želám skvelú budúcnosť jemu a jeho rodine.“

Americký prezident oznámil, že na uvoľnenú pozíciu nominuje generálporučíka Dana „Razina“ Caina.

Brownovi malo skončiť štvorročné funkčné obdobie až v septembri 2027. Nemenovaný americký predstaviteľ Reuters povedal, že vo funkcii končí s okamžitou platnosťou, ešte predtým, ako Senát potvrdí jeho nástupcu. O jeho odvolaní sa špekulovalo už v novembri krátko po prezidentských voľbách, keď si Trump za nového ministra obrany vybral moderátora televízie Fox News Hegsetha.

Vymenená bude tiež šéfka amerického námorníctva, ktorou je admirálka Lisa Franchettiová, prvá žena vo vedení ozbrojených síl, a ďalej zástupca náčelníka štábu letectva James Slife, uviedol Pentagon. Minister Hegseth odvolá tiež generálnych advokátov pre armádu, námorníctvo a letectvo, čo sú kľúčové pozície zabezpečujúce výkon spravodlivosti v ozbrojených zložkách.

Čítajte viac Trumpova administratíva prikázala Pentagónu výrazne zoškrtať výdavky

Agentúra AFP zároveň informovala, že americké ministerstvo obrany od budúceho týždňa prepustí najmenej päť až osem percent svojho civilného personálu s cieľom zvýšiť efektivitu ministerstva a podporiť programové priority prezidenta Trumpa.

Trumpovo rozhodnutie podľa Reuters odštartovalo obdobie otrasov v Pentagone, ktorý sa beztak pripravoval na hromadné prepúšťanie civilných zamestnancov, dramatickú revíziu rozpočtu a zmeny v nasadení amerických síl v rámci Trumpovej novej zahraničnej politiky „America First“.

Kým civilné vedenie Pentagonu sa pri striedaní administratív mení bežne, uniformovaní príslušníci amerických ozbrojených síl majú byť apolitickí a uplatňovať politiku demokratických i republikánskych vlád, píše Reuters. Taktiež denník The New York Times zdôraznil, že Trump svojou výnimočnou čistkou v Pentagone do výberu najvyšších vojenských predstaviteľov „vniesol politiku“.