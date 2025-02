Na nemeckých školách je priveľa migrantov. Je to hrôza, sťažujú sa učitelia

Až 41 percent žiakov na nemeckých školách tvoria deti migrantov, v niektorých veľkých mestách je to vyše 90 percent. Odráža sa to nielen na čoraz horších učebných výsledkoch a preťaženosti učiteľov, ale aj na stúpajúcom násilí. V triedach pribúda útokov, vyhrážok i šikanovania. V spolkovej krajine Hesensko preto navrhli, aby sa podiel takých žiakov obmedzil. Pomôže to?