Útok v Berlíne mal antisemitský motív, podozrivý je Sýrčan

Útok sa stal v piatok večer v severnej časti pamätníka pri ulici Behrenstrasse, za ktorou je veľvyslanectvo Spojených štátov. Polícia uviedla, že útočník zranil 30-ročného Španiela zrejme nožom. Podozrivého Sýrčana, ktorý je žiadateľom o azyl a žil v ubytovni v Lipsku, policajti zadržali po troch hodinách, bol potriasaný krvou. Podľa nemeckých médií ho zaistili pri mieste činu, odkiaľ muž najskôr ušiel, neskôr sa ale vrátil.

„Podľa doterajších informácií, obzvlášť na základe vyjadrenia samotného obvineného na polícii, plánoval muž niekoľko týždňov, že bude zabíjať Židov,“ uviedlo prokuratúra. Dodalo, že útok súvisí tiež s „konfliktom na Blízkom východe“. Po útoku palestínskeho teroristického hnutia Hamas na Izrael z októbra 2023, ktorý si vyžiadal na 1 200 obetí, začal Izrael ofenzívu do Pásma Gazy. Podľa úradov v Gaze ovládaných Hamasom pripravili boje o život desaťtisíce ľudí.

Ženu zhodil z bicykla a ohrozoval ju nožom. Polícia muža obvinila Video

Do vyšetrovania piatkového činu bol zapojený aj špeciálny útvar berlínskej polície pre boj s islamistickým terorizmom. Motív mohol byť podľa prokuratúry totiž tiež čiastočne náboženský. U muža sa totiž našiel tiež korán, papierik s veršami z tejto posvätnej knihy moslimov a modlitebný kobereček v batohu.

Sýrčan prišiel do Nemecka v roku 2023 ako mladistvý bez sprievodu. V poslednom čase žil v ubytovni v saskom meste Lipsku, ktorú polícia prehľadala. „Či je psychicky chorý, je predmetom vyšetrovania,“ dodali úrady.

Španielsky turista utrpel zranenia na krku, podrobil sa operácii a bol uvedený do umelého spánku. Teraz je v stabilizovanom stave v nemocnici. Blízko miesta činu sa záchranári venovali tiež ľuďom, ktorí boli svedkami útoku.

Čítajte viac Na nemeckých školách je priveľa migrantov. Je to hrôza, sťažujú sa učitelia

V Nemecku sa v nedeľu uskutočnia predčasné parlamentné voľby. V kampani pred nimi boli migrácia a bezpečnosť hlavnými témami, a to predovšetkým v súvislosti s viacerými útokmi spáchanými migrantmi. Zlom v kampani priniesol januárový útok v Aschaffenburgu, kde neúspešný žiadateľ o azyl z Afganistanu napadol skupinu detí zo škôlky. Zabil dvojročného chlapca a 41-ročného muža, ktorý prispieval na pomoc. Pred Vianocami našiel do návštevníkov vianočných trhov v Magdeburgu lekár zo Saudskej Arábie. Zabil šesť ľudí a stovky ďalších zranil. Minulý týždeň v Mníchove našiel odmietnutý žiadateľ o azyl z Afganistanu vozidlom do sprievodu odborárov, zranil takmer 40 ľudí. Tridsaťsedemročná žena a jej dvojročná dcéra zraneniam podľahli.

V roku 2005 verejnosti sprístupnený pamätník holokaustu architekta Petra Eisenmana sa nachádza v srdci nemeckej metropoly len pár desiatok metrov od Braniborskej brány. Pamätník, ktorý má rozlohu 19 000 metrov štvorcových, pozostáva z viac ako 2700 betónových blokov rôznych veľkostí, medzi ktorými možno kedykoľvek voľne prechádzať. Pamätník spomína na zhruba šesť miliónov Židov zavraždených nacistami.