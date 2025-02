Orbán pohrozil cenovým stropom na potraviny, sľúbil nižšie dane aj úroky

Orbán tiež oznámil, že matky dvoch či troch detí budú oslobodené od platenia dane z príjmov. Prisľúbil tiež, že od apríla obmedzí úroky pri pôžičkách na bývanie na päť percent v rámci opatrení na podporu ekonomiky pred voľbami v budúcom roku.

Predseda maďarskej vlády a vládnej strany Fidesz vystúpil v sobotu s výročným prejavom o stave krajiny pred pozvanými hosťami v budínskom multifunkčnom centre Várkert Bazár. Podľa servera hvg.hu širšie okolie centra obkolesila polícia kovovými zábranami, ktoré sú v úseku pred hlavným vchodom ešte prekryté čiernymi závesmi.

„Tento rok bude iný, teraz kráčame po hlavnej ulici histórie. Európsku úniu pobúrilo, že mierové rozhovory sa začali bez nej,“ povedal Orbán v úvode prejavu.

Fico sa stretol s Orbánom (celá tlačová beseda) Video

„Doteraz sme boli rebelmi, teraz sa chceme stať víťazmi. Prezident Trump však nie je náš záchranca, ale náš spolubojovník. Doma ho čaká dlhý boj, no s ním sme dostali šancu. Nech je rok 2025 prelomovým,“ dodal premiér v súvislosti so znovuzvolením amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Ukrajina, alebo to čo z nej zostane, sa stane nárazníkovou zónou. Nestane sa členom NATO. O tom, či sa stane členom EÚ, budú rozhodovať aj Maďari. Ukrajina sa proti vôli Maďarov nikdy nestane členom EÚ. To by zruinovalo maďarských farmárov a národné hospodárstvo,“ povedal Orbán o situácii na Ukrajine, ku ktorej dodal, že vojna smeruje svojou cestou k ukončeniu.

Orbán avizoval množstvo opatrení na podporu dôchodcov, rodiny, navrhol sprísnenie boja proti drogám, program na pribrzdenie inflácie, ale avizoval aj opatrenie na posilnenie práva používať finančnú hotovosť, ktoré je podľa Orbána otázkou slobody.

Čítajte viac Orbánova strana opäť útočí na nezávislú tlač, upozorňujú maďarskí novinári

K opozícii premiér povedal, že tá je iba poskokom zahraničných mocností. „Bruselu je dôležité iba to, aby v Maďarsku mala poslušnú vládu, ktorá nebude stavať ploty, zdaňovať nadnárodné spoločnosti a banky, držať režijné náklady domácností na uzde a ktorá postupne nechá vyplieniť celú krajinu“ dodal.

Orbán tiež oznámil, že podľa vzoru Trumpovho nariadenia do maďarskej ústavy zakomponujú, že človek môže byť muž alebo žena. Komunite LGBTI+ odkázal, aby sa s prípravami na tohtoročný pochod Pride neobťažovali, lebo „je to len strata peňazí a času“.

Tento prejav, ktorého heslom je „Rok prelomu“, je už 26. v poradí, pričom prvý predniesol Orbán v roku 1999. Predseda vlády výročnými prejavmi otvára jarnú politickú sezónu, hodnotí uplynulé obdobie a načrtáva plány svojho kabinetu.

Vlani premiér zhodnotil stav krajiny 17. februára po tom, čo pre škandál s udelením milosti pre muža kryjúceho pedofila 10. februára 2024 odstúpila prezidentka Katalin Nováková.

Podľa servera telex.hu organizátori s odvolaním sa na nedostatok priestoru ani tento rok nevpustili nezávislé médiá. Prejav vysielal Orbán v priamom prenose na svojom účte na Facebooku.

Čítajte viac Orbán: Netreba odchádzať z EÚ, ona sa rozpadne sama. Stredná Európa má stratégiu

Orbán, ktorý vládne krajine nepretržite od roku 2010, čelí vážnemu vyzývateľovi na domácej politickej scéne aj ekonomickým ťažkostiam. Medziročný rast spotrebiteľských cien v Maďarsku sa v januári zrýchlil na 5,5 percenta z decembrových 4,6 percenta. Inflácia sa tak nachádzala na najvyššej úrovni od konca roka 2023. Ceny potravín v januári medziročne vzrástli o šesť percent, najmä kvôli výraznému zdraženiu múky, mlieka a vajec. Ceny služieb sa zvýšili o 8,5 percenta, ceny motorových palív vzrástli o 11,8 percenta.

Vzostup inflácie je zlou správou pre Orbána, ktorý predtým vyhlasoval, že rast cien porazil. Inflácia sa v Maďarsku predvlani v januári vyšplhala až na 25,7 percenta, čo bolo maximum od roku 1996. Vlani v septembri zostúpila na tri percentá a bola najnižšia od januára 2021. Odvtedy však opäť rastie.

V Maďarsku sa budú na jar konať parlamentné voľby a Orbánova strana Fidesz v poslednom čase podľa prieskumov stráca na popularite. Minister hospodárstva Márton Nagy už signalizoval, že vláda by mohla zvážiť obnovenie cenových stropov, ktoré predtým zaviedla pri potravinách či pohonných hmotách.