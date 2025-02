Rakúski ľudovci, sociálni demokrati a liberáli chcú vytvoriť spoločnú vládu

Rakúska ľudová strana (ÖVP), Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) a liberálna strana NEOS chcú predsa len vytvoriť spoločnú vládu. Predsedovia trojice strán to v sobotu oznámili prezidentovi Alexandrovi Van der Bellenovi, informujú agentúry DPA a APA.

Van der Bellen po stretnutí uviedol, že vidí posun vpred a ochotu dosiahnuť kompromis, no tiež zameranie na spoločný cieľ v záujme krajiny. Ľudovci, sociálni demokrati a liberáli už totiž o vytvorení koalície rokovali, no ich rozhovory v januári stroskotali po odchode strany NEOS. Tú teraz ÖVP a SPÖ znovu prizvali na rokovania, pretože ich možná dvojkoalícia by mala v parlamente tesnú väčšinu jediného hlasu.

„Sme v cieľovej rovinke, ale ešte nie úplne v cieli,“ povedala v sobotu predsedníčka NEOS Beate Meinlová-Reisingerová. Zdôraznila, že ide o sformovanie proeurópskej vlády.

Šéf ÖVP Christian Stocker vyjadril presvedčenie, že sa im podarí dokončiť vládny program, hoci ich ešte čakajú veľké výzvy. Predseda SPÖ Andreas Babler uviedol, že cieľom jeho strany je čo najrýchlejšia dohoda.

Parlamentné voľby v Rakúsku sa konali 29. septembra minulého roka, krajina je tak po doterajších neúspešných koaličných rokovaniach bez riadnej vlády už 146 dní, teda najdlhšie v novodobých dejinách.

Prezident po stroskotaní rozhovorov ÖVP, SPÖ a NEOS začiatkom januára poveril zostavením vlády Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ), ktorá vyhrala voľby so ziskom takmer 29 percent hlasov pred ÖVP s vyše 26 percentami a SPÖ s viac ako 20 percentami. FPÖ začala koaličné rokovania s ľudovcami, aj tie sa však 12. februára skončili neúspechom.

Ľudovci začali krátko nato znovu rokovať so sociálnymi demokratmi. Na vytvorenie koalície s NEOS ešte budú potrebovať súhlas členov tejto strany, zjazd liberálov by sa mal uskutočniť koncom budúceho týždňa.