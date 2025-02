ONLINE: Sme v kritickom bode, tvrdia Briti a chcú voči Rusku ešte pritvrdiť. BBC zrátala počet padlých Rusov

Briti hovoria, že Ukrajina, Európa aj Británia sú v kritickom bode. To je dôvod, prečo nadišiel čas zdvojnásobiť podporu Ukrajine, tvrdia.

7:38 Česko vydalo na humanitárne dávky a ďalšiu pomoc utečencom z Ukrajiny od začiatku vojny do konca vlaňajška 62,5 miliardy korún. Ľudia s dočasnou ochranou za ten čas štátu na odvodoch a časti daní späť zaplatili 55,5 miliardy korún. Príjmy postupne rastú. Prvýkrát prevýšili výdavky v treťom štvrťroku 2023. Vlani potom vybraná suma presiahla poskytnutú podporu o osem miliárd korún. Dosiahla 23,5 miliardy korún. Výdavky dosiahli 15,5 miliardy Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré ČTK poskytlo ministerstvo práce. Ruská invázia na Ukrajinu sa začala pred tromi rokmi 24. februára. Podľa štatistiky rezortu vnútra malo pred týždňom k nedeľnej polnoci v Česku dočasnú ochranu 397 400 ľudí z Ukrajiny. Z nich bolo 96 800 detí a 17 700 ľudí nad 65 rokov.

„Nielen odvody a dane, ale aj spotreba utečencov prináša miliardy do nášho štátneho rozpočtu. Odkaz niektorým obchodníkom so strachom je teda jasný: Ukrajinci k nám neprišli čerpať dávky, ale kvôli prežitiu. Drvivá väčšina sa o seba postará sama a integruje sa,“ uviedol minister práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Výdavky zahŕňajú podľa ministerstva sumu na humanitárnu dávku, školstvo, zdravotníctvo aj zahraničnú pomoc. Postupne klesajú. Do príjmov sa započítavajú odvody, daň z pridanej hodnoty aj spotrebná daň a ďalšie príjmy.

6:55 Počas vojny na Ukrajine, ktorá v pondelok vstúpi do štvrtého roka, zomrelo najmenej 95 000 príslušníkov jednotiek ruskej armády. Uviedla to v nedeľu britská stanica BBC, ktorá s nezávislým serverom Mediazona údaj vypočítala na základe verejne dostupných zdrojov. Samotná stanica uvádza, že uvedený počet predstavuje zhruba 50 až 60 percent skutočných ruských strát, ktoré by mohli predstavovať vyše 200-tisíc mŕtvych vojakov.

BBC a Mediazona analyzujú rôzne otvorené zdroje, napríklad oznámenie o smrti na sociálnych sieťach. Samotné ruské úrady počty padlých nezverejňujú a údaje uvádzané druhou stranou konfliktu nemožno nezávisle overiť. Straty overené médiami neobsahujú padlých v radoch milícií samozvaných ľudových republík Doneckej (DNR) a Luhanskej (LNR).

Podľa analytikov, ktorých oslovila BBC, by údaj vypočítaný z verejných zdrojov mohol predstavovať 45 až 65 percent celkového počtu padlých na ruskej strane s výnimkou milíc DNR a LNR. Počet mŕtvych ruských vojakov za tri roky bojov by sa tak mohol pohybovať medzi 146 000 a 211 000.

K svojim stratám sa len zriedka vyjadruje Ukrajina. BBC však cituje server Ukraine Losses, ktorý rovnako dohľadáva údaje o padlých v bojoch cez otvorené zdroje. BBC spoľahlivosť serveru preverila na vzorke padlých. Podľa tohto zdroja v radoch ukrajinskej armády zomrelo na 70 400 vojakov. Ani tento výčet zrejme nie je úplný. Je však pravdepodobné, že predstavuje väčší podiel celkových strát, ako v prípade podobného údaja týkajúceho sa ruských vojakov. Na Ukrajine je totiž viac otvorených zdrojov. Ukrajinské úrady napríklad zverejňujú údaje o vyznamenaniach udelených vojakom in memoriam, čo v Rusku podlieha utajeniu.

V rozhovore, ktorý odvysielala 16. februára stanica NBC, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že v radoch ukrajinskej armády padlo od začiatku ruskej invázie 24. februára roku 2022, 46 000 ľudí. Ďalšie desiatky tisíc vojakov sa nezvestní či sú v zajatí. Zranených podľa neho bolo na 380 000 vojakov.

6:50 Británia v pondelok oznámi ďalšie sankcie proti Rusku kvôli vojne na Ukrajine. Napísala to v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na britské ministerstvo zahraničných vecí. Malo by ísť o jeden z najväčších sankčných balíkov od začiatku invázie, od ktorej uplynú práve v pondelok celé tri roky. Nové sankcie by mohla oznámiť na začiatku budúceho týždňa aj Európska únia.

„Zajtra (v pondelok) plánujem oznámiť najväčší balík sankcií proti Rusku od prvých dní vojny,“ uviedol šéf britskej diplomacie David Lammy. Podľa neho je cieľom oslabiť ruský vojenský aparát a znížiť príjmy Ruska, ktoré „napája ničenie na Ukrajine“.

Podľa Lammyho sa Ukrajina, Európa aj Británia nachádzajú v kritickom momente. „To je dôvod, prečo nadišiel čas zdvojnásobiť podporu Ukrajine,“ uviedol minister zahraničia. Dodal, že britská diplomacia pracuje „so Spojenými štátmi a európskymi partnermi“ na dojednaní „stabilného a spravodlivého mieru“, ktorý ale nie je možný bez súhlasu samotnej Ukrajiny.

Británia spolu s ďalšími európskymi štátmi v posledných dňoch reaguje na signály, ktoré vysiela americká administratíva prezidenta Donalda Trumpa. Americký prezident dáva najavo, že chce dojednať s Ruskom zastavenie bojov a že nepovažuje za nevyhnutnú prítomnosť Ukrajiny pri rokovacom stole. Britský premiér Keir Starmer navštívi budúci týždeň Trumpa v Bielom dome.