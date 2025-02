V Nemecku prebiehajú predčasné voľby. Favoritom je CDU/CSU, očakáva sa posilnenie AfD

Prieskumy naznačujú víťazstvo opozičných kresťanských demokratov z CDU/CSU, ktorí však budú potrebovať koaličných partnerov, informujú agentúry DPA, AP a AFP a stanice Deutsche Welle (DW).

Voľby sa mali pôvodne konať na jeseň, vlani v novembri sa však rozpadla vládna koalícia Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) doterajšieho kancelára Olafa Scholza, strany Zelených a liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP).

Volebné miestnosti otvorili o 8.00 h a uzatvoria ich o 18.00 h. Krátko na to budú k dispozícii prvé odhady.

Najsilnejšou v parlamente by sa podľa prieskumov mala stať stredopravicová konzervatívna únia CDU/CSU na čele s opozičným lídrom Friedrichom Merzom, ktorá má podporu 28 až 32 percent. Nasledujú krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) s 20 až 21 percentami, SPD so 14 až 16 percentami a Zelení s 12 Do Bundestagu by sa mala dostať aj strana Ľavica (Die Linke) s ôsmimi percentami. Stranám FDP a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) hrozí, že neprekročia päťpercentnú hranicu vstupu do parlamentu.

Predseda CDU Merz sa zameriava na dvojkoalíciu s SPD alebo Zelenými, pokým šéf CSU Markus Söder odmieta spojenectvo so Zelenými. Ak by sa do parlamentu dostali viaceré menšie strany, kresťanskí demokrati by mohli byť odkázaní na tretieho koaličného partnera, pripomenula DPA.

Predvolebnej kampani dominoval stav najväčšej európskej ekonomiky, ktorý výrazne prispel k rozpadu Scholzovej koalície, a téma migrácie a bezpečnosti, ktorá značne polarizuje nemeckú spoločnosť.

Merz v sobotu na záverečnom mítingu prisľúbil, že oživí stagnujúcu ekonomiku a bude brániť záujmy Európy voči konfrontačnej administratíve prezidenta USA Donalda Trumpa. „So mnou bude mať Nemecko znova silný hlas v Európskej únii,“ vyhlásil. „Európska únia musí byť aktérom a nie sa pýtať, či nedostane miesto pri vedľajšom stole. Nie, musíme sedieť pri hlavnom stole a musíme chrániť naše záujmy proti Rusku, Číne a ak to bude potrebné, aj s ohľadom na Ameriku,“ dodal Merz. Zopakoval aj svoje výzvy na prísnejší postoj voči migrácii a znova odmietol povolebnú spoluprácu s AfD.

Scholz vyjadril presvedčenie, že mnohí ľudia sa rozhodnú až vo volebnej miestnosti. „Neverím v zázraky, ale vo volebné víťazstvo,“ povedal. Kancelár na podujatí v Postupime, ktorý zastupuje v parlamente, tiež znova spochybnil spoľahlivosť Merza a označil svoju stranu za najsilnejšiu hrádzu proti AfD.

Bundestag sa musí zísť najneskôr 30 dní po voľbách, čo by bolo 25. marca. Rozhodnutie o budúcej vláde však padne pravdepodobne až o niekoľko týždňov alebo mesiacov neskôr. Po voľbách v roku 2021 vznikla vláda za desať týždňov.

Nový Spolkový snem, ktorý bude po dosiahnutí koaličnej dohody voliť kancelára, bude mať po reforme 630 poslancov, čo je o vyše 100 menej ako doteraz. Voliči majú na výber z 29 politických strán a 4506 kandidátov, z nich necelú tretinu tvoria ženy. Voľby sa po prvýkrát uskutočnia v súlade s novým volebným zákonom. Používa sa zmiešaný systém väčšinového a pomerného zastúpenia.